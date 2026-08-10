Otro papelón arbitral en un partido de Barracas: debieron echarlo 3 veces, zafó y el DT lo sacó
Rafael Barrios, defensor de Barracas, cometió tres faltas de segunda amarilla en cuatro minutos, pero Lamolina no lo expulsó y Ayude decidió reemplazarlo.
La polémica volvió a envolver a Barracas Central. En la derrota 0-2 ante Gimnasia de La Plata en el Bosque, Rafael Barrios quedó en el centro de una situación que generó fuertes reclamos de los hinchas del Lobo: el lateral ya estaba amonestado y, en apenas cuatro minutos del segundo tiempo, cometió tres infracciones que podían haberle valido la segunda amarilla. Nicolás Lamolina decidió no expulsarlo y el propio entrenador del Guapo, Damián Ayude, terminó sacándolo de la cancha.
La primera jugada ocurrió a los 22 minutos, cuando Barrios golpeó a Ignacio Fernández y provocó la caída del mediocampista de Gimnasia. Dos minutos después, volvió a cometer una infracción sobre Bautista Barros Schelotto y Lamolina sancionó la falta, aunque otra vez no mostró la tarjeta. A los 25, Barrios volvió a derribar a Nacho Fernández, esta vez tomándolo con los brazos. Tres infracciones en cuatro minutos, con el agravante de que el defensor ya tenía una amarilla desde la primera etapa. Para el árbitro, ninguna alcanzó para expulsarlo.
Nicolás Lamolina no expulsó a Barrios y Ayude lo sacó
Ante ese escenario, Ayude decidió intervenir y reemplazó inmediatamente a Barrios por Lucas Gamba. La situación provocó la bronca de los hinchas de Gimnasia, que desde las tribunas también apuntaron contra Claudio Tapia, presidente de la AFA y referente de Barracas Central. El episodio volvió a instalar la discusión sobre los arbitrajes y las situaciones polémicas que rodean al equipo de Parque Patricios.
Lamolina, además, ya había protagonizado un episodio polémico con Barrios. En el Torneo Clausura 2025, el defensor fue acusado de golpear con el puño a Miguel Merentiel durante un partido frente a Boca y no recibió la tarjeta roja. En aquel encuentro sí fue expulsado Iván Tapia, hijo de Claudio Tapia, y Federico Beligoy, entonces a cargo de la Dirección Arbitral, lo suspendió por una fecha.
El contraste también aparece al mirar las competencias internacionales. Barracas Central tuvo tres expulsados en sus seis partidos de la Copa Sudamericana, la misma cantidad de tarjetas rojas que había recibido desde noviembre de 2024 hasta el final del semestre anterior. Una estadística que vuelve a alimentar el debate sobre la disparidad de criterios y deja otra imagen incómoda para el arbitraje del fútbol argentino.