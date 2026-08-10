Otro papelón arbitral en un partido de Barracas: debieron echarlo 3 veces, zafó y el DT lo sacó

El defensor de Barracas ya estaba amonestado, cometió 3 faltas en cuatro minutos y Damián Ayude terminó sacándolo para evitar quedarse con uno menos.

La polémica volvió a envolver a Barracas Central. En la derrota 0-2 ante Gimnasia de La Plata en el Bosque, Rafael Barrios quedó en el centro de una situación que generó fuertes reclamos de los hinchas del Lobo: el lateral ya estaba amonestado y, en apenas cuatro minutos del segundo tiempo, cometió tres infracciones que podían haberle valido la segunda amarilla. Nicolás Lamolina decidió no expulsarlo y el propio entrenador del Guapo, Damián Ayude, terminó sacándolo de la cancha.

La primera jugada ocurrió a los 22 minutos, cuando Barrios golpeó a Ignacio Fernández y provocó la caída del mediocampista de Gimnasia. Dos minutos después, volvió a cometer una infracción sobre Bautista Barros Schelotto y Lamolina sancionó la falta, aunque otra vez no mostró la tarjeta. A los 25, Barrios volvió a derribar a Nacho Fernández, esta vez tomándolo con los brazos. Tres infracciones en cuatro minutos, con el agravante de que el defensor ya tenía una amarilla desde la primera etapa. Para el árbitro, ninguna alcanzó para expulsarlo.

Nicolás Lamolina no expulsó a Barrios y Ayude lo sacó Damián Ayude, técnico de Barracas Central, sacó a Barrios luego de que Lamolina le perdonara la vida en tres ocasiones. Fotobaires Ante ese escenario, Ayude decidió intervenir y reemplazó inmediatamente a Barrios por Lucas Gamba. La situación provocó la bronca de los hinchas de Gimnasia, que desde las tribunas también apuntaron contra Claudio Tapia, presidente de la AFA y referente de Barracas Central. El episodio volvió a instalar la discusión sobre los arbitrajes y las situaciones polémicas que rodean al equipo de Parque Patricios.

27’ ST | ¡Doble cambio en el Guapo!



Fueron reemplazados: Iván Tapia y Rafael Barrios.

Ingresaron en su lugar: Manuel Duarte y Lucas Gamba.



Gimnasia La Plata 1-0 Barracas Central. pic.twitter.com/dzJhjx1uUk — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) August 9, 2026 Lamolina, además, ya había protagonizado un episodio polémico con Barrios. En el Torneo Clausura 2025, el defensor fue acusado de golpear con el puño a Miguel Merentiel durante un partido frente a Boca y no recibió la tarjeta roja. En aquel encuentro sí fue expulsado Iván Tapia, hijo de Claudio Tapia, y Federico Beligoy, entonces a cargo de la Dirección Arbitral, lo suspendió por una fecha.