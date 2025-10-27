La jugada caliente que desató el escándalo en Barracas-Boca y terminó con Tapia expulsado

Barrios le pegó sin pelota a Merentiel, Lamolina mostró solo amarilla y el VAR no intervino. Minutos después, Iván Tapia vio la roja en una acción polémica con Paredes.

En un arranque lleno de roces y errores arbitrales, Boca volvió a quedar en el centro de una polémica con Barracas Central. El VAR, una vez más, brilló por su ausencia.

No iban ni cinco minutos en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia cuando el partido entre Barracas Central y Boca se descontroló. Javier Ruiz fue con una patada innecesaria sobre Leandro Paredes y, en la continuidad de la jugada, Rafael Barrios le pegó una piña sin pelota a Miguel Merentiel. Era roja directa, pero el árbitro Nicolás Lamolina mostró solo amarilla, mientras el VAR, a cargo de Silvio Trucco, no llamó.

La agresión sin pelota de Barrios a Merentiel

El golpe por la espalda dejó al uruguayo tendido varios minutos y encendió la furia de los jugadores xeneizes, que rodearon al árbitro pidiendo sanción. En medio de los reclamos, Lamolina también amonestó a Paredes -que llegó a la quinta amarilla y se pierde el duelo ante Estudiantes- y a Iván Tapia.

Pocos minutos después llegó otra escena polémica. Tapia le pegó primero una patada sin pelota al chileno Palacios , la jugada siguió y luego le tiró otra patada sin pelota a Paredes, el mediocampista cayó exagerando un contacto que no existió y el juez le mostró la segunda amarilla al capitán del Guapo. “No lo toqué”, reclamaba el hijo del presidente de la AFA, pero ya era tarde: se fue expulsado a los 12 minutos. En esa acción, el VAR no podía intervenir por tratarse de doble amonestación.

La expulsión de Iván Tapia en Barracas Central-Boca

El duelo entre Paredes e Iván Tapia fue el eje de la tensión desde el arranque. Ambos habían chocado fuerte minutos antes, con empujones y amonestaciones para los dos. La intensidad del mediocampo convirtió el arranque en un campo de batalla.