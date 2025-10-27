Los desopilantes memes tras la expulsión de Iván Tapia, el hijo de Chiqui, en Barracas-Boca

El arranque del partido entre Barracas Central y Boca fue una montaña rusa: roces, un golazo de Rodrigo Insúa y la rápida expulsión de Iván Tapia por doble amarilla. El capitán del Guapo primero fue amonestado por un cruce con Leandro Paredes, y minutos más tarde vio la segunda tarjeta tras una patada que no llegó a destino.

Sin embargo, las repeticiones mostraron que le había pegado a Palacios antes de ir al piso contra el campeón del mundo. Como era de esperarse, las redes se llenaron de memes. Desde comparaciones insólitas hasta chistes con su padre, Claudio “Chiqui” Tapia, los usuarios hicieron de la jugada un festival de humor futbolero.