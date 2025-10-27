Las explicación de Paredes tras recibir la amarilla que le asegura estar en el Superclásico: "No me quiero..."

Paredes vio la quinta amarilla ante Barracas, no podrá estar con Estudiantes de La Plata y reaparecerá ante River en su primer Superclásico desde su regreso.

De este modo, no podrá jugar ante Estudiantes en La Plata por la Fecha 14, pero sí estará disponible para el Superclásico del 9 de noviembre ante River en la Bombonera.

Qué dijo Leandro Paredes tras recibir la quinta amarilla ante Barracas

"Sabía que tenía la cuarta amarilla, pero no me quiero perder ningún partido. Lamentablemente me toca perderme el que viene, que es importantísimo. Ojalá que mis compañeros lo hagan de la mejor manera", expresó el capitán xeneize en zona mixta.

Desde el cuerpo técnico ya lo esperaban: “Sabíamos que el riesgo lo íbamos a tener”, reconoció Claudio Úbeda en la conferencia de prensa al ser consultado sobre la ausencia de Leandro Paredes en el duelo del domingo que viene ante el Pincha.