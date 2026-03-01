El mensaje por elevación de Leo Paredes a Claudio Úbeda tras el pobre empate ante Gimnasia de Mendoza

Tras el empate sin goles ante el Lobo mendocino, Leandro Paredes habló con los medios y le hizo un pedido al DT de cara a los próximos partidos.

Leandro Paredes le hizo un pedido de elevación a Claudio Úbeda tras el 0-0 ante Gimnasia de Mendoza.

Boca volvió a mostrar una pálida imagen en la Bombonera y empató 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza. A pesar de que fue superior a su rival durante todo el encuentro, el equipo dirigido por Claudio Úbeda no le encontró la vuelta y cosechó su tercer empate al hilo en el Torneo Clausura.

Una de las buenas noticias en el pobre empate xeneize fue el regreso de Leandro Paredes. El campeón del mundo se recuperó de su lesión en el tobillo derecho e ingresó en el segundo tiempo donde le cambió completamente la cara al equipo.

Leandro Paredes Boca vs Gimnasia Leandro Paredes volvió tras la lesión luego de ausentarse frente a Racing y Gimnasia de Chivilcoy. Fotobaires Tras el final del partido, el capitán de Boca habló en diálogo con TNT Sports y analizó el empate ante el Lobo mendocino. Además, fue muy autocrítico: “Se entiende la reprobación de la gente. Somos los primeros en saber que los resultados no son lo que queremos, obviamente tenemos que ligar un poco más. Creo que en el segundo tiempo hicimos un poco más para convertir pero no se pudo, pero no alcanza, hay que seguir mejorando para encontrar los resultados”, lanzó.

El mensaje por elevación de Leo Paredes a Úbeda tras el pobre empate ante Gimnasia (M) Por otro lado, Leandro Paredes se mostró conforme con la actitud del equipo en el segundo tiempo y aprovechó para dejarle un mensaje por elevación a Claudio Úbeda: “En el segundo tiempo fluimos mejor. Cuando hay gente que se encuentra entre líneas es una ventaja muy grande, el chico lo hizo muy bien y hay que seguir mejorando”, analizó.