El llamativo gesto de Edinson Cavani en el palco de la Bombonera durante Boca-Gimnasia
Cavani siguió el empate desde la platea preferencial y una imagen captada por la TV volvió a poner el foco en su problema físico.
Edinson Cavani no estuvo entre los convocados de Claudio Úbeda para el empate entre Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima de Mendoza, pero igual dijo presente en la Bombonera. Desde un palco siguió el partido y un gesto suyo captado por la transmisión llamó la atención.
El delantero uruguayo observó el encuentro desde la platea preferencial del estadio y una de las cámaras de la transmisión oficial lo tomó en primer plano mientras se levantaba con una evidente mueca de dolor.
El comentarista de la señal TNT Sports, Juan Pablo Varsky, hizo referencia inmediata a la imagen. "Toda una señal esa de Cavani, parándose. Esa es una mueca de dolor", señaló durante el relato del encuentro.
La imagen viral de Edinson Cavani por su dolor en la espalda
El Matador, de 39 años, quedó fuera de la lista de concentrados por una molestia en la zona lumbar que arrastra desde hace varios días. El cuerpo técnico decidió preservarlo luego de que volviera a sentir dolores en la parte baja de la espalda.
Tras el empate, en la conferencia de prensa, Úbeda explicó cómo sigue el tratamiento del uruguayo. “Estoy al tanto de todo, hablé con él. Le está molestando parte de la vértebra que le hacía presión y le irradiaba sobre una de las piernas. Tomamos la decisión de hacerle estudios más profundos. Los médicos verán si le hacen una infiltración para tratar de bloquear o si necesita algo más importante”, detalló el entrenador.
Qué dijo Claudio Úbeda sobre la lesión de Cavani
Por su parte, Leandro Paredes también habló sobre la situación de su compañero. “A nosotros también nos duele que esté así porque es uno de los referentes. Un delantero que nos puede ayudar muchísimo. Que tenga esta molestia, que no lo deje competir, estar al 100%, duele”, expresó.