Horas claves en Boca: la decisión bomba que podría tomar Edinson Cavani tras resentirse de su lesión

Los dolores en la zona lumbar no cesan y Edinson Cavani ya quedó descartado para el partido ante Gimnasia de Mendoza. A esta hora, estaría analizando su futuro.

Si el protagonista es Edinson Cavani, en Boca no se habla de otra cosa que no sean lesiones o malos rendimientos. Y una cosa conlleva a la otra, porque el físico del delantero uruguayo de 39 años resiste cada vez menos y nunca pudo tener una continuidad prolongada con la camiseta del Xeneize.

El complejo 2026 de Edinson Cavani, un contraste de que lo viene siendo su paso por Boca El 2026 pintaba para ser el año en el que el Matador por fin haga borrón y cuenta nueva, pero las molestias físicas lo volvieron a frenar en seco y recién pudo jugar en la fecha 5 ante Platense. Luego, sorpresivamente, fue titular en el clásico ante Racing en el que por primera vez la Bombonera lo despidió bajo una lluvia de silbidos.

Dicho sea de paso, no viajó a Salta para el partido de Copa Argentina con el fin de continuar la puesta a punto e ir desde el arranque este sábado ante Gimnasia de Mendoza en el Templo. Sin embargo, el charrúa se resintió de su molestia en la zona lumbar, esa que tanto lo viene aquejando hace ya un tiempo, y otra vez quedará afuera de una lista de concentrados.

Edinson Cavani Boca vs Racing APrtura 2026 La igualdad sin goles dejó un clima caliente y Edinson Cavani decidió hablar fuera de la cancha con frases motivadoras. Fotobaires El Matador define su futuro: el retiro sería una posibilidad En Brandsen 805 la preocupación por Cavani es máxima, y mucho más después de que conocer la decisión que podría verse obligado a tomar el propio futbolista si es que esta vez no hay luz al final del túnel. Según reveló el periodista Joaquín Bruno en No veo la hora, programa de DSports Radio, el Matador estaría analizando ponerle punto final a su estadía en el Xeneize y dejar el fútbol.

Ante los constantes dolores de espalda, que a priori no tendrían solución, el 10 de Boca estaría evaluando cortar su vínculo con el club, que vence en diciembre de este año, y adelantar el momento de su retiro. Cabe aclarar que no es una confirmación ni mucho menos, sino que se trata de una idea que, a esta hora, está sobrevolando por la cabeza de Cavani y también en la de su entorno.