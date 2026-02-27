La polémica reacción de los suplentes de River en el festejo de gol de Martínez Quarta con Gallardo

El defensor marcó el primer gol ante Banfield y fue directo a celebrarlo con Marcelo Gallardo en su despedida. En el banco, sin embargo, la actitud fue otra.

Marcelo Gallardo tuvo la despedida que se merecía en el banco de River. En una tarde noche cargada de emotividad, el Millonario jugó su mejor partido del año y venció 3-1 a Banfield en el Monumental para cerrar en alto con el segundo ciclo del entrenador más ganador en la historia del club.

Pese al adiós del Muñeco, el clima no fue de fiesta total en Núñez ni mucho menos. El DT, claro, tuvo su merecida ovación al grito de "¡Muñeco, muñeco...!", pero, en paralelo, los hinchas reprobaron al plantel como nunca antes y hubo silbidos para la mayoría de los jugadores, tanto en la previa del partido y como una vez ya consumado el triunfo frente al Taladro.

La apertura del marcador llegó rápido, a los 13 minutos, con un testazo bárbaro de Lucas Martínez Quarta, que no dudó un segundo y fue directamente a festejarlo con Gallardo. Sin embargo, la reacción del defensor también desnudó una situación que, en el momento, pasó desapercibida.

La reacción de los suplentes de River en el festejo de Martínez Quarta con Gallardo Es que ningún suplente de River amagó siquiera con acercarse a celebrar el tanto junto al técnico de 50 años, tal como lo había propuesto el Chino. Apenas hubo unos tímidos aplausos por parte de la minoría, pero sin intentos de sumarse al abrazo general más allá de que el Muñeco se encargó de desactivar rápido el festejo con el fin de no robarse el protagonismo.