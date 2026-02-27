Peligroso momento para Messi en Puerto Rico: un hincha invadió la cancha y lo arrojó al piso

El público local invadió la cancha sobre el final del amistoso que Inter Miami le ganó a Independiente del Valle y Lionel Messi fue tackleado por un fanático. El video.

El público de Puerto Rico, enloquecido con Lionel Messi en el amistoso entre Inter Miami e Independiente del Valle.

Finalmente, Inter Miami y Lionel Messi cumplieron con lo prometido y viajaron a Puerto Rico para disputar el amistoso de pretemporada ante Independiente del Valle. Y el partido, que estaba pautado para el 13 de febrero y debió reprogramarse por la lesión de la Pulga, tuvo de todo: espectáculo del 10, ovación y un momento tan incómodo como peligroso.

Tras el duro traspié en el debut por la MLS (derrota 3-0 ante Los Ángeles FC), el equipo de Javier Mascherano emprendió viaje para jugar ante los miles de puertorriqueños que pagaron su entrada para ver en cancha al astro argentino, que ingresó en el segundo tiempo y marcó un gol de penal que sentenció el 2-1 de las Garzas.

Pero más allá del resultado, el episodio que se llevó todos los flashes ocurrió cerca del final del match, cuando el público local comenzó a invadir el campo de juego de forma masiva para abrazar y tener su foto con el campeón del mundo.

Video: un puertorriqueño tiró a Lionel Messi al piso en el amistoso entre Inter Miami e Independiente del Valle En ese preciso momento, uno de los fanáticos que logró llegar a destino fue capturado rápidamente por los agentes de seguridad, aunque la escena no terminó ahí: cuando intentaron separarlo, tomó a Messi de la cintura y lo arrastró al piso.