El Inter Miami de Messi sufrió un golpazo y cayó 3-0 ante LAFC en su debut en la MLS

En su estreno en la competencia, el Inter Miami de Lionel Messi no hizo pie en su visita a LAFC y fue goleado por 3-0 con goles de Martínez, Bouanga y Ordaz.

Los goles del venezolano David Martínez en la primera mitad y del gabonés Denis Bouanga y del salvadoreño Nathan Ordaz en la reanudación tumbaron al equipo dirigido por Javier Mascherano en el arranque de la defensa de su corona en la MLS.

El Inter Miami de Messi fue goleado en su debut en la MLS Los Ángeles FC inauguró su nuevo e histórico estadio para recibir al Inter Miami y dio una prueba de fuerza ante su público para confirmarse intratable en los partidos inaugurales de la temporada, en los que tienen un balance de nueve de nueve.

En la grada había cientos de camisetas y pancartas a favor de Messi, que se recuperó de las recientes molestias físicas y fue titular en el once del técnico Javier Mascherano. Pero en el campo el LAFC estuvo más brillante y agresivo, y triunfó con mérito tras crear una gran serie de oportunidades de gol.

image El Inter Miami no hizo pie en su visita a Los Ángeles. X @InterMiami El surcoreano Heung Min Son tuvo la primera oportunidad y se topó en un mano a mano con el meta Dayne St. Clair, pero en el 38 entregó a Martínez una perfecta asistencia para que el venezolano adelantara al LAFC con un perfecto disparo de pierna zurda.