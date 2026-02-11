¡Alarma en la Selección! Lionel Messi publicó un video confirmando su lesión muscular

Inter Miami publicó el parte médico oficial y luego Lionel Messi subió una historia para explicar su situación física. Todo, a semanas de la Finalissima.

Inter Miami tenía la cabeza puesta en el último amistoso de pretemporada, pero lo cierto es que hubo un cambio de planes y eso finalmente no pasará. ¿El motivo? Lionel Messi, quien se ausentó a la práctica y, horas más tarde, llegaron las malas noticias.

Lionel Messi sufrió una lesión muscular: el parte médico de Inter Miami En primera instancia, desde el club de Florida confirmaron que la Pulga sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo en el amistoso ante Barcelona de Guayaquil. "El jugador se sometió a pruebas médicas adicionales que confirmaron el diagnóstico. Su regreso gradual a los entrenamientos dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días", señalaron las Garzas en todos sus canales oficiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/2021698723785351173&partner=&hide_thread=false Injury Update presented by @BaptistHealthSF for Leo Messi.



https://t.co/rXn1xgSI0K pic.twitter.com/cPMNZds9XU — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 11, 2026 En dicho partido, que terminó 2-2 en Ecuador, el astro argentino marcó su primer gol del año, dio una asistencia y fue reemplazado a los 60 minutos. Ahora, su salida cobra sentido luego de que se confirmara una molestia que él mismo se encargó de explicar en sus redes sociales.

El video que la Pulga subió a sus redes tras la noticia de su lesión Es que Messi publicó un video en su cuenta de Instagram en la que no solo habló de su lesión muscular, sino que también confirmó la reprogramación del amistoso ante Independiente del Valle, que iba a disputarse este viernes en Puerto Rico y se terminará llevando a cabo el 26 de febrero.

"Le quería mandar un mensaje a toda la gente de Puerto Rico, tanto a los que iban a ver el entrenamiento como el partido", comenzó diciendo Leo, vestido de entrecasa, con short rojo y remera negra. "Junto con la gente de la organización y del club se decidió suspender este partido. Esperemos que se pueda reprogramar, que nos podamos ver y que podamos visitarlos pronto", explayó.