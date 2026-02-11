Video: así fue el momento en que se detuvo el Alpine de Colapinto en plena sesión en Baréin

Entre los pilotos que salieron a pista estuvo Franco Colapinto , quien fue el encargado de manejar el A526 de Alpine durante la sesión matutina del miércoles. Sin embargo, un inconveniente técnico lo obligó a detenerse en plena pista y a regresar a boxes en grúa, lo que frenó su trabajo durante casi una hora.

Cuando se cumplía aproximadamente una hora y media de actividad, el joven de Pilar quedó parado en el ingreso a la horquilla de la curva 8. Intentó reiniciar la marcha, pero el auto no respondió y dirección de carrera debió mostrar la primera bandera roja en el Circuito Internacional de Baréin .

El momento en que el Alpine de Franco dejó de funcionar.

Hasta ese momento, Colapinto había logrado completar 28 vueltas, en una jornada que dejó poco margen para probar y entender el funcionamiento del nuevo monoplaza. Su mejor registro fue de 1:40.330, el más lento entre los 18 pilotos que giraron durante la sesión matutina.

El argentino fue el primero en subirse al A526, una señal de confianza del equipo, ya que estos ensayos eran considerados los primeros realmente exigentes tras las pruebas iniciales. Además, se trataba de una instancia clave para adaptarse a los nuevos comandos y sistemas de potencia del auto.

Cómo le fue a Pierre Gasly y cuándo tendrá revancha Colapinto

Pierre Gasly test Baréin A Pierre Gasly le funcionó mejor el auto que a Colapinto y pudo sumar mucho más recorrido que el argentino, 49 vueltas, con un tiempo que lo ubicó octavo. EFE

Por la tarde, Alpine envió a Pierre Gasly a la pista y el francés pudo completar una jornada más productiva. Giró 49 vueltas, equivalentes a 265,188 kilómetros, y marcó un mejor tiempo de 1:36.769, que lo ubicó 8° en la clasificación.

Colapinto, en cambio, no logró sumar ni siquiera la mitad de la distancia de una carrera completa en Baréin, que alcanza los 308,238 kilómetros tras 57 vueltas, debido al problema mecánico sufrido por la mañana.

De cara a lo que viene, este jueves Gasly volverá a conducir el Alpine durante toda la jornada, mientras que Colapinto tendrá revancha el viernes, cuando se suba al auto en ambas sesiones para seguir acumulando kilómetros y experiencia.