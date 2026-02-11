La fuerte decisión de Boca por Cetre que le comunicó a Estudiantes tras el diagnóstico del doctor Batista

La operación se frenó por una diferencia médica, pero en el Xeneize creen que todavía hay margen para renegociar y cerrar el acuerdo con Estudiantes.

El colombiano Edwuin Cetré se presentó esta mañana en la práctica de Estudiantes de La Plata.

Cuando todo indicaba que Edwuin Cetré estaba a un paso de convertirse en refuerzo de Boca, el diagnóstico del doctor Jorge Batista cambió el escenario. El informe médico encendió las alarmas por un viejo problema en una de sus rodillas y obligó al club a tomar una decisión firme antes de avanzar.

Tras recibir el resultado de los estudios, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme resolvió comunicarle a Estudiantes de La Plata que solo retomará la negociación si se revisan los términos económicos del pase. En la Ribera entienden que el riesgo médico modificó las condiciones originales del acuerdo.

Boca tomó una postura firme por Cetré y se la hizo saber a Estudiantes tras el informe médico Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme resolvió comunicarle a Estudiantes que solo retomará la negociación si se revisan los términos económicos del pase. EFE Hasta ese momento, Boca estaba dispuesto a desembolsar cerca de 5 millones de dólares por la totalidad de la ficha, con 3 millones destinados al club platense. Con el nuevo panorama, la intención es reducir ese monto y avanzar por una cifra considerablemente menor.

Ambas instituciones habían acordado realizar una revisión médica privada para despejar cualquier duda antes de firmar. Allí apareció el inconveniente físico que frenó una operación que estaba prácticamente cerrada y dejó todo en suspenso.

¿Qué responderá Juan Sebastián Verón a la nueva oferta de Boca por Cetré? Juan Sebastián Verón El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, analiza si acepta modificar los números o mantener su postura inicial. @EdeLPOficial Pese al freno, en Boca no descartan avanzar. Consideran a Cetré como una prioridad en este tramo final del mercado y creen que todavía hay margen para llegar a un entendimiento. El jugador y el DIM, dueño del 50 por ciento del pase, ya habían dado el visto bueno.