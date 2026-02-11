Diego Martínez, tajante sobre su vínculo con Riquelme como DT de Boca: "No fue lo que yo imaginaba"

Tras los dichos de Palermo y Battaglia, Diego Martínez habló públicamente y dejó una fuerte revelación sobre cómo fue su relación con el presidente de Boca durante 2024.

Diego Martínez, sin el mejor de los recuerdos de Riquelme cuando era DT del Xeneize. Foto: Prensa Boca

Diego Martínez vive días de plena felicidad en Huracán tras el triunfazo en el clásico ante San Lorenzo en Parque Patricios. Más allá de eso, el entrenador habló públicamente y dejó una frase que hizo ruido en el mundo Boca: ¿cómo fue su relación con Juan Román Riquelme?.

En una semana en la que se nombró y mucho al presidente e ídolo xeneize con las declaraciones de Martín Palermo y Sebastián Battaglia, el actual técnico del Globo recordó su etapa en el club de la Ribera en 2024, que duró apenas nueve meses.

La fuerte confesión de Diego Martínez sobre su relación con Riquelme durante su etapa en Boca Mientras contaba su excelente relación con Daniel Vega, director deportivo de Huracán, el DT reveló que le hubiera gustado tener un vínculo mucho más cercano con Román: "Venía a los entrenamientos, pero quizá no tuve la relación que yo imaginaba y deseaba para que pudiera fluir. No fue lo esperado", soltó en diálogo con F90, programa de ESPN.

Diego Martínez recordó su paso por Boca y fue tajante sobre su vínculo con Juan Román Riquelme: "No fue lo que yo imaginaba". Diego Martínez recordó su paso por Boca y fue tajante sobre su vínculo con Juan Román Riquelme: "No fue lo que yo imaginaba". Video: ESPN A su vez, el Gigoló marcó distancia en lo que respecta a Marcelo Delgado, mano derecha de Riquelme y en aquel entonces integrante del Consejo de Fútbol (ahora cumple el rol de mánager). "No fue esa relación como yo quería y deseaba con Riquelme, la verdad. Pero sí fue un lindo clima de trabajo con el Chelo Delgado", confesó.