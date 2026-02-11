El inesperado insulto de Ousmane Dembélé a un futbolista de la Selección argentina: "Es un inútil"

El delantero francés Ousmane Dembélé fue grabado mientras insultaba al defensor argentino durante el clásico de la Ligue 1.

Paris Saint-Germain se impuso con autoridad por 5 a 0 ante Olympique Marsella en una nueva edición del clásico francés, resultado que le permitió recuperar la cima de la Ligue 1 y aceleró la salida de Roberto De Zerbi como entrenador del conjunto marsellés. Más allá del marcador, un episodio ocurrido dentro del campo cobró notoriedad en las últimas horas.

Ousmane Dembélé, autor de dos goles y una de las figuras del encuentro, quedó en el centro de la escena por un cruce verbal captado por las cámaras oficiales de L1+, la plataforma de la competencia. El fragmento fue difundido en redes sociales y generó una fuerte repercusión entre los hinchas.

En las imágenes se lo escucha al delantero francés hablando con Pierre Hojbjerg y refiriéndose al defensor argentino Leonardo Balerdi con frases como “Es un inútil”, “tú lo sabes” y “no para de abrir la boca”, lo que rápidamente provocó debate en X y otras plataformas.

Balerdi y su presente con la Selección argentina Más allá del episodio, Leonardo Balerdi atraviesa un tramo clave de la temporada, ya que compite por un lugar en la lista definitiva de Lionel Scaloni para la Finalissima del 27 de marzo y el Mundial 2026, junto a Gerónimo Rulli y Facundo Medina.