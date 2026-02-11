El bombazo de último momento de Marcelo Gallardo en la lista de convocados de River ante Argentinos

Marcelo Gallardo entregó una nómina con 23 futbolistas de River para jugar en La Paternal y hubo un apellido que se llevó todo el protagonismo. Los detalles.

Gallardo convocó a un futbolista de River que todavía no estaba en los planes.

En medio de una semana compleja después de lo que fue el mazazo ante Tigre en el Monumental, River buscará cambiar la pálida imagen en la quinta fecha del Torneo Apertura. Encima, está prácticamente obligado a hacerlo en un partido de alto calibre: este jueves, desde las 21.15, visitará a Argentinos Juniors en La Paternal.

Días atrás, Marcelo Gallardo tuvo una charla cara a cara con el plantel y les bajó un claro mensaje: la actuación en el duro 1-4 frente al Matador no puede volver a repetirse. Más allá de eso, el Muñeco confía en el trabajo realizado durante la pretemporada y espera que el equipo de una muestra de carácter en el duelo contra el Bicho.

Marcelo Gallardo dio la lista de River para visitar a Argentinos y hay sorpresas Para eso, el DT entregó una lista de convocados de 23 jugadores con dos grandes sorpresas. Por un lado, la presencia del juvenil Joaquín Fleitas, el goleador de la Reserva que, ante la sequía de los delanteros, ocuparía un lugar en el banco de suplentes ante el elenco de Nicolás Diez.

No obstante, el que se llevó todo el protagonismo en la nómina fue nada menos que Kendry Páez. Sí, la joya ecuatoriana de 18 años que llegó a préstamo desde el Chelsea y rompió el mercado de pases. La inclusión del enganche sorprendió porque parecía que iba a estar un tiempo afuera para adaptarse y hacer un reacondicionamiento desde lo físico, pero Gallardo decidió incluirlo en la lista y hasta podría hacer su estreno en La Paternal.

Kendry Paez River entrenamiento Kendry Paez podría hacer su debut con la camiseta de River ante Argentinos. @RiverPlate En cuanto a las ausencias, Fausto Vera no aparece por su expulsión ante Tigre, mientras que Franco Armani todavía no recibió el alta médica y el arco de River será nuevamente defendido por Santiago Beltrán.