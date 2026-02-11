El lapidario análisis de Ruggeri sobre Gallardo en River: "Pensé que renunciaba post 1-4 con Tigre"

El golpazo que recibió River Plate ante Tigre el sábado fue y sigue siendo muy difícil de digerir. El 4-1 sufrido en el Monumental volvió a despertar fantasmas que parecía que empezaban a quedar atrás, puso en cuestión la levantada que estaba logrando en las primeras fechas y volvió a colocar a Marcelo Gallardo en el ojo de la tormenta.

Hasta Oscar Ruggeri, que no suele ser muy crítico de los manejos y derrotas del Millonario, hizo una salvedad en esta oportunidad y esbozó un lapidario análisis sobre el lugar que ocupa el Muñeco: "Cuando terminó el partido, yo lo vi que estaba con los ojos salidos y pensé que renunciaba. Realmente lo pensé en un momento...", lanzó este miércoles al mediodía en ESPN.

Oscar Ruggeri fue lapidario con Marcelo Gallardo Oscar Ruggeri fue lapidario con Marcelo Gallardo En ese sentido, señaló la responsabilidad que tiene Napoleón al frente del equipo: "Después se ve que se calmó, se fue a la casa. Pero es el único que puede sacar esto adelante porque esta vez los eligió él a estos jugadores. El plantel es de él, así que me imagino que es el único capacitado para poner esto en su lugar", indicó el exdefensor. Y remarcó: "Además fueron 4 goles que estuvieron bien, no es fueron de culo. Fue un resultado justo".

"Gallardo tiene que encontrar sí o sí la solución. No te pueden hacer 4 goles en cancha de River", insistió el Cabezón para reforzar su punto. Y lo comparó con otro histórico DT de la vereda de enfrente: "A veces los mejores entrenadores terminan renunciando. ¿Carlos Bianchi no se fue mal después de su tercer ciclo en Boca?", señaló de manera contundente.