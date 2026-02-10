Marcelo Gallardo tomó una decisión clave en el arco de River antes del cruce con Argentinos

Franco Armani continúa con molestias en el tendón de Aquiles y no recibió el alta médica, por lo que el arquero de River en La Paternal está en duda.

Sin Armani al 100 por ciento, Gallardo define el arquero de River para jugar ante Argentinos Juniors.

Franco Armani todavía no recibió el alta médica y, salvo una mejora de último momento, volverá a quedar afuera del partido ante Argentinos Juniors, por lo que Santiago Beltrán tiene grandes chances de ser titular en el arco de River.

El arquero continúa recuperándose de una inflamación en el tendón de Aquiles derecho, una molestia que se extendió más de lo esperado tras haber superado un desgarro en el gemelo de la misma pierna, y que ya lo dejó fuera de varios encuentros.

Marcelo Gallardo define el arco de River para ir a La Paternal Marcelo Gallardo vs Racing Gallardo quedó paralizado tras el golpe final de Racing, en una noche que expuso el año espantoso del Millonario. Fotobaires Si bien trabaja en campo desde la semana pasada, el Pulpo no logra alcanzar la exigencia física necesaria y el cuerpo técnico, a pocas horas del duelo en La Paternal, lo considera prácticamente descartado.

La idea de Marcelo Gallardo es no arriesgarlo si no está al cien por ciento, más aún teniendo en cuenta que Beltrán viene respondiendo, pese a la dura derrota ante Tigre, y no existe una urgencia extrema por su regreso.