Boca y River presentaron sus nuevas terceras camisetas: los llamativos detalles y cuándo se puede comprar

Este martes por la mañana, Boca y River presentaron en sus redes sociales las nuevas indumentarias que utilizarán durante toda la temporada 2026.

De la mano de Adidas, Boca y River presentaron sus nuevas terceras camisetas.

De la mano de Adidas, Boca y River presentaron sus nuevas terceras camisetas.

Este martes por la mañana, Boca Juniors y River Plate presentaron sus nuevas terceras camisetas. Tanto el club de la Ribera como el cuadro de Núñez hicieron el anuncio oficial a través de sus redes sociales de la nueva indumentaria, que ya se encuentra a la venta para todos los socios.

La nueva tercera camiseta de Boca, con Paredes como modelo

El primero en anunciarla fue el Xeneize, que, de la mano de Adidas y con Leandro Paredes, Ander Herrera, Edinson Cavani, Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel como modelos, se inspiró en las paredes y los murales del barrio de La Boca. La casaca presenta una base blanca con banderas azul y oro —los colores que representan al club— sobre el frente, y un dorsal con el lema “Dale Boca Dale” en el cuello.

Además, la camiseta está elaborada con materiales reciclados e incorpora la tecnología adidas HEAT.RDY, ya que fue creada para ofrecer máximo confort y un alto rendimiento a los futbolistas durante los encuentros.

De la mano de Juanfer Quintero, River presentó su nueva camiseta

Unos minutos más tarde llegó el turno de River. El Millonario, junto a Adidas y con Juan Fernando Quintero, Lucas Martínez Quarta y Aníbal Moreno como principales modelos, presentó su nueva y sorpresiva indumentaria.

Este último término se debe a los llamativos detalles que posee: es de color violeta, un tono que no se utilizaba desde 2018, y conserva la clásica banda roja en diagonal, de izquierda a derecha. Además, como es habitual desde el cambio de lema, incorpora la inscripción “Grandeza” en la parte superior de la espalda.

Al igual que su clásico rival de toda la vida, la casaca cuenta con la tecnología HEAT.RDY, aunque también está disponible la opción AEROREADY, pensada para los fanáticos y que brinda la comodidad necesaria gracias a su sistema de absorción.

¿Cuándo y dónde se pueden comprar las nuevas camisetas de Boca y River?

Ambas indumentarias están a la venta desde este martes 10 de febrero y se pueden conseguir a través de la página web o la aplicación de Adidas, la tienda oficial de River, BocaShop y Bodega Xeneize. Además, en los próximos días también estarán disponibles en comercios minoristas autorizados.

Las nuevas camisetas de Boca y River ya están a la venta.

