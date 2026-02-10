La gran noticia que recibió Claudio Úbeda en Boca para el choque frente a Platense
De cara al partido del domingo frente al Calamar, Claudio Úbeda recuperó a un futbolista clave en el plantel y podría incluirlo en el once inicial.
La durísima derrota ante Vélez en Liniers volvió a poner en duda la continuidad de Claudio Úbeda como DT de Boca. Ante ello, Sifón sabe que no tiene más opciones y que este domingo frente a Platense en la Bombonera (a las 19:30 horas) tendrá que salir a revertir la mala imagen que mostró el equipo en el Amalfitani.
Una de las primeras medidas que tomó el DT fue no darles el lunes libre a los jugadores para comenzar con las prácticas y empezar a definir el once que recibirá al Calamar. Durante los entrenamientos del lunes por la tarde, el DT recibió una gran noticia con respecto a un futbolista que fue titular durante gran parte del 2025.
Carlos Palacios recibió el alta y puede volver a la titularidad ante Platense
Carlos Palacios, futbolista que se perdió gran parte de la pretemporada, mostró una gran mejoría tras recuperarse de una sinovitis en su rodilla derecha y podría volver al once titular frente al Calamar. La semana pasada, Úbeda había recibido una señal positiva cuando el chileno comenzó a hacer trabajos de campo juntos al resto de sus compañeros.
Ahora, tras la lesión de Ander Herrera (lo reemplazó durante la pretemporada), Palacios podría ser de la partida o sumar sus primeros minutos del año, pero habrá que ver cómo evoluciona durante la semana y si participa de la práctica de fútbol del jueves.
Boca y Úbeda se juegan mucho contra el Calamar
El partido del domingo frente a Platense será una verdadera prueba de fuego para Claudio Úbeda. No solo porque su cargo podría estar en juego sino porque también tiene que revertir la mala imagen que mostró Boca durante su visita a Vélez y con la Copa Libertadores en el horizonte, el nivel debe mejorar pero mucho si quiere hacerle frente al poderío brasileño.