La gran noticia que recibió Claudio Úbeda en Boca para el choque frente a Platense

De cara al partido del domingo frente al Calamar, Claudio Úbeda recuperó a un futbolista clave en el plantel y podría incluirlo en el once inicial.

La durísima derrota ante Vélez en Liniers volvió a poner en duda la continuidad de Claudio Úbeda como DT de Boca. Ante ello, Sifón sabe que no tiene más opciones y que este domingo frente a Platense en la Bombonera (a las 19:30 horas) tendrá que salir a revertir la mala imagen que mostró el equipo en el Amalfitani.

Una de las primeras medidas que tomó el DT fue no darles el lunes libre a los jugadores para comenzar con las prácticas y empezar a definir el once que recibirá al Calamar. Durante los entrenamientos del lunes por la tarde, el DT recibió una gran noticia con respecto a un futbolista que fue titular durante gran parte del 2025.

Carlos Palacios recibió el alta y puede volver a la titularidad ante Platense Carlos Palacios, futbolista que se perdió gran parte de la pretemporada, mostró una gran mejoría tras recuperarse de una sinovitis en su rodilla derecha y podría volver al once titular frente al Calamar. La semana pasada, Úbeda había recibido una señal positiva cuando el chileno comenzó a hacer trabajos de campo juntos al resto de sus compañeros.

Ahora, tras la lesión de Ander Herrera (lo reemplazó durante la pretemporada), Palacios podría ser de la partida o sumar sus primeros minutos del año, pero habrá que ver cómo evoluciona durante la semana y si participa de la práctica de fútbol del jueves.