La fuerte decisión de Claudio Úbeda en Boca tras la derrota ante Vélez

Claudio Úbeda, caliente por la derrota en Liniers, cambió la planificación de la semana de Boca y tomó una determinación de cara al partido ante Platense.

El arranque irregular de Boca en el Torneo Apertura vuelve a poner en el centro de la escena a Claudio Úbeda. Lo que iba camino a ser un 0-0 cantado ante Vélez terminó en otra dura derrota del Xeneize -otra vez de visitante- y reactivó los monstruos del pasado.

Tal como ocurrió a fines del 2025, cuando quedó marcado por sus polémicas decisiones en la eliminación frente a Racing que casi le costaron el cargo, el Sifón es el principal apuntado por la caída en el José Amalfitani. Y claro, eso trajo consigo sus habituales consecuencias.

Cambio de planes: Claudio Úbeda le dijo "no" al día libre de Boca Es que, tras el partido contra el Fortín, se había anunciado que el plantel de Boca iba a tener el lunes libre y recién volvería a reencontrarse el martes en el predio de Ezeiza. Sin embargo, por decisión de Úbeda, los planes cambiaron y eso finalmente no pasará.

Según informó Tato Aguilera, periodista que cubre el día a día del Xeneize en TyC Sports, el club de la Ribera no tendrá descanso y volverá al trabajo en horas de la tarde después de lo que fue otra decepcionante presentación que decantó en la segunda derrota en cuatro fechas del campeonato.