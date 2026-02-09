La fuerte decisión de Claudio Úbeda en Boca tras la derrota ante Vélez
Claudio Úbeda, caliente por la derrota en Liniers, cambió la planificación de la semana de Boca y tomó una determinación de cara al partido ante Platense.
El arranque irregular de Boca en el Torneo Apertura vuelve a poner en el centro de la escena a Claudio Úbeda. Lo que iba camino a ser un 0-0 cantado ante Vélez terminó en otra dura derrota del Xeneize -otra vez de visitante- y reactivó los monstruos del pasado.
Tal como ocurrió a fines del 2025, cuando quedó marcado por sus polémicas decisiones en la eliminación frente a Racing que casi le costaron el cargo, el Sifón es el principal apuntado por la caída en el José Amalfitani. Y claro, eso trajo consigo sus habituales consecuencias.
Te Podría Interesar
Cambio de planes: Claudio Úbeda le dijo "no" al día libre de Boca
Es que, tras el partido contra el Fortín, se había anunciado que el plantel de Boca iba a tener el lunes libre y recién volvería a reencontrarse el martes en el predio de Ezeiza. Sin embargo, por decisión de Úbeda, los planes cambiaron y eso finalmente no pasará.
Según informó Tato Aguilera, periodista que cubre el día a día del Xeneize en TyC Sports, el club de la Ribera no tendrá descanso y volverá al trabajo en horas de la tarde después de lo que fue otra decepcionante presentación que decantó en la segunda derrota en cuatro fechas del campeonato.
El mensaje es claro: Úbeda quedó preocupado por el flojo nivel del equipo y quiere revertir la situación cuanto antes para que no se vuelva a hablar de su continuidad. Al entrenador no le queda mucha tela por cortar y sabe que está obligado a cambiar la cara rápido. Por eso, el duelo ante Platense en la Bombonera, el próximo domingo a las 19.30, pasa a tener el rótulo de trascendental.