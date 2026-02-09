Presenta:

Deportes

|

Guillermo Barros Schelotto

La incómoda pregunta a Guillermo Barros Schelotto tras vencer a Boca y una "jugada" respuesta

En conferencia de prensa, a Guillermo Barros Schelotto le hicieron una incómoda pregunta y su respuesta "arriesgada" sorprendió a todos.

Luciano Chiapasco

Luciano Chiapasco

La arriesgada respuesta de Guillermo Barros Schelotto ante una incómoda pregunta de un periodista.

La arriesgada respuesta de Guillermo Barros Schelotto ante una incómoda pregunta de un periodista.

Fotobaires

Guillermo Barros Schelotto cerró la semana con una sólida victoria frente a Boca en Liniers. En un partido que pintaba para un empate sin goles, un doblete de Matías Pellegrini en dos minutos puso a Vélez por delante del marcador aunque sobre el final tuvo que sufrir por el descuento de Íker Zufiarre.

A pesar de que el equipo de Claudio Úbeda lo fue a buscar, el Fortín se defendió con uñas y dientes y sumó otros tres puntos claves que le permiten estar en lo más alto de la zona A con 10 unidades (lo puede alcanzar Lanús si le gana a Talleres este lunes).

Te Podría Interesar

La incómoda pregunta a Guillermo Barros Schelotto tras vencer a Boca y una “jugada” respuesta

Tras concluir el match, Guillermo Barros Schelotto se sentó en la sala de prensa y respondió a las preguntas de los periodistas. La gran mayoría le preguntaron por el partido, el rendimiento del equipo y sobre algunos jugadores puntuales, pero hubo un cronista que le hizo una incómoda pregunta: “¿Carlos Bianchi estaría contento o triste por el resultado”, le consultaron.

La incómoda pregunta a Guillermo Barros Schelotto tras vencer a Boca y una "jugada" respuesta

Al escuchar eso, el Mellizo lanzó una “arriesgada”respuesta: “Bianchi estaría contento con respecto a Vélez, que es su equipo, y también tiene un pasado en Boca donde tendrá sus sentimientos, pero seguro está feliz”, comenzó.

“A mí me toca ser entrenador de Vélez y lo he tenido mucho tiempo. Me imagino que debe estar feliz, más allá de todo el sentimiento que debe tener por Boca, que deber ser grande también”, cerró.

Archivado en

Notas Relacionadas