En conferencia de prensa, a Guillermo Barros Schelotto le hicieron una incómoda pregunta y su respuesta "arriesgada" sorprendió a todos.

Guillermo Barros Schelotto cerró la semana con una sólida victoria frente a Boca en Liniers. En un partido que pintaba para un empate sin goles, un doblete de Matías Pellegrini en dos minutos puso a Vélez por delante del marcador aunque sobre el final tuvo que sufrir por el descuento de Íker Zufiarre.

A pesar de que el equipo de Claudio Úbeda lo fue a buscar, el Fortín se defendió con uñas y dientes y sumó otros tres puntos claves que le permiten estar en lo más alto de la zona A con 10 unidades (lo puede alcanzar Lanús si le gana a Talleres este lunes).

La incómoda pregunta a Guillermo Barros Schelotto tras vencer a Boca y una “jugada” respuesta Tras concluir el match, Guillermo Barros Schelotto se sentó en la sala de prensa y respondió a las preguntas de los periodistas. La gran mayoría le preguntaron por el partido, el rendimiento del equipo y sobre algunos jugadores puntuales, pero hubo un cronista que le hizo una incómoda pregunta: “¿Carlos Bianchi estaría contento o triste por el resultado”, le consultaron.

Al escuchar eso, el Mellizo lanzó una "arriesgada"respuesta: "Bianchi estaría contento con respecto a Vélez, que es su equipo, y también tiene un pasado en Boca donde tendrá sus sentimientos, pero seguro está feliz", comenzó.