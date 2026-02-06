La reacción de Guillermo Barros Schelotto ante una incómoda pregunta: "¿Te gustaría volver a ser DT de Boca?"

El Mellizo ya había estado del otro lado como entrenador cuando dirigía a Lanús -lo enfrentó un total de 7 veces entre 2012 y 2015, con 1 victoria, 3 empates y 3 derrotas-, mas no con el Fortín, puesto que la última temporada jugaron en zonas distintas. Dadas las particularidades de este encuentro, el tema tomó un rol central en la conferencia de prensa que brindó este viernes al mediodía.

"Ganar este partido para Vélez tiene la misma importancia que ganar otros 3 puntos, porque valen lo mismo. Obviamente que contra Boca el impacto mediático y anímico es distinto, pero el análisis global es igual contra todos los equipos contra los que nos toque", comenzó a exponer el técnico de la V Azulada al ser consultado si le significaba algo especial que el rival fuera su ex club.

Pero el momento más incómodo -y también cómico- se dio cuando le preguntaron si tenía ganas de volver a dirigir al Xeneize "para tener una revancha": "Lo único que pienso es en tratar de que Vélez gane el domingo, sea superior al rival y mantenga la punta", apuntó Guillermo tras largar una carcajada. "No me dejaste ningún título...", bromeó el "Talibán" Damián Iribarren, su interlocutor. "No, pero te respondí lo que me preguntaste y eso te deja tranquilo", replicó entre risas.