La reacción de Guillermo Barros Schelotto ante una incómoda pregunta: "¿Te gustaría volver a ser DT de Boca?"
Guillermo Barros Schelotto enfrentará a Boca por primera vez desde que volvió al fútbol argentino y dejó de ser entrenador xeneize en 2018.
Boca Juniors enfrentará a Vélez Sarsfield este domingo en el Amalfitani por la fecha 4 del Torneo Apertura. Será un duelo especial, ya que será la primera vez que se vean las caras con Guillermo Barros Schelotto desde que dejara de ser su DT en 2018 y desde su regreso al fútbol argentino en los primeros meses de 2025.
El Mellizo ya había estado del otro lado como entrenador cuando dirigía a Lanús -lo enfrentó un total de 7 veces entre 2012 y 2015, con 1 victoria, 3 empates y 3 derrotas-, mas no con el Fortín, puesto que la última temporada jugaron en zonas distintas. Dadas las particularidades de este encuentro, el tema tomó un rol central en la conferencia de prensa que brindó este viernes al mediodía.
"Ganar este partido para Vélez tiene la misma importancia que ganar otros 3 puntos, porque valen lo mismo. Obviamente que contra Boca el impacto mediático y anímico es distinto, pero el análisis global es igual contra todos los equipos contra los que nos toque", comenzó a exponer el técnico de la V Azulada al ser consultado si le significaba algo especial que el rival fuera su ex club.
Pero el momento más incómodo -y también cómico- se dio cuando le preguntaron si tenía ganas de volver a dirigir al Xeneize "para tener una revancha": "Lo único que pienso es en tratar de que Vélez gane el domingo, sea superior al rival y mantenga la punta", apuntó Guillermo tras largar una carcajada. "No me dejaste ningún título...", bromeó el "Talibán" Damián Iribarren, su interlocutor. "No, pero te respondí lo que me preguntaste y eso te deja tranquilo", replicó entre risas.
Finalmente, cuando lo interrogaron si un potencial triunfo ante el cuadro de la Ribera los catapulta como candidatos, mantuvo la cautela: "El objetivo es ganar el próximo partido. Después el tiempo dirá para qué estamos. La responsabilidad es de todos los equipos que quieran competir en historia y quieran estar en la pelea. Lo nuestro es ir partido tras partido y ahora nos toca Boca. Trataremos de ser superiores y ganarle", sentenció Barros Schelotto.