Boca tendrá un regreso clave ante Vélez y Claudio Úbeda podría sostener a un jugador que sorprendió
Tras el día libre, Boca volvió a los entrenamientos en Ezeiza y Úbeda ya prepara al equipo que irá a jugar en Liniers el domingo. Las grandes novedades.
Este martes, el plantel de Boca Juniors volvió a los entrenamientos tras lo que fue la victoria por 2-0 ante Newell's en la Bombonera. Y claro, en el horizonte xeneize aparece una parada bravísima: Vélez, rival al que enfrentará el próximo domingo desde las 22.15 en Liniers.
El partido contra la Lepra dejó varias conclusiones positivas para Claudio Úbeda. El gran estreno de Santiago Ascacibar, a quien se lo vio muy bien acoplado y terminó jugando 90 minutos, y el debut como titular del pibe Gonzalo Gelini dejaron más que conforme al DT, que seguramente tocará poco y nada para visitar el José Amalfitani.
Todo indica que tanto el Ruso como el extremo de 19 años seguirán siendo parte del 11 titular ante el equipo de Guillermo Barros Schelotto, uno de los punteros e invictos de la Zona A con 7 puntos (Boca tiene 6). No obstante, la máxima atención sigue estando en la evolución de los centrodelanteros.
Claudio Úbeda espera hasta último momento a los uruguayos: cómo evoluciona cada uno
Las prácticas de esta semana serán importantes para ver si el Sifón podrá contar o no con Edinson Cavani y Miguel Merentiel. La idea es que ambos se sumen a la par de sus compañeros lo antes posible y que estén entre los concentrados para el duelo clave ante Vélez. En ese sentido, la Bestia sería el que más chances tiene de jugar: llegaría justo con los tiempos de recuperación de su desgarro y, ante la urgencia, hasta podría ganarse un lugar en el equipo.
En ese caso, el delantero uruguayo reemplazaría al juvenil Iker Zufiaurre, quien se adueñó del puesto de 9 en los últimos dos partidos y le costó hacer pie teniendo en cuenta que su posición natural es la de extremo. Además, si bien tuvo un buen ingreso ante Newell's, a Ángel Romero todavía no lo ven óptimo desde lo físico y seguiría en el banco.
Por otro lado, distinto es el escenario para el Matador. Ante su complejo historial con las lesiones, la idea es no apresurar su vuelta e ir subiendo las exigencias de a poco para dejar atrás la lumbalgia. En fin, todo dependerá de cómo evolucionen tanto Merentiel como Cavani de cara a otro partido de alto calibre para Boca en este arranque del Apertura.