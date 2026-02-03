Fuerte advertencia de Romario a Ancelotti para que lleve a Neymar al Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya empezó y en Brasil crece la incógnita sobre si Neymar estará o no en la lista final. El delantero regresó a Santos a comienzos de 2025 con la intención de relanzar su carrera y volver al radar de la selección, aunque Carlo Ancelotti todavía no lo citó en ninguna convocatoria oficial.

Ante este escenario, Romario decidió meterse de lleno en el debate y dejó una advertencia que resonó fuerte en el fútbol brasileño. El histórico goleador no solo se refirió al presente del atacante, sino que también apuntó al impacto que tendría su ausencia en las aspiraciones del equipo en la próxima Copa del Mundo.

“Su ausencia es mala”, afirmó el campeón mundial en 1994 en una entrevista con Veja Magazine. Y fue todavía más categórico al señalar que, sin Neymar , “el sexto título, sin duda, estará más lejos. Sin él, lamentablemente, la selección se convertirá en un equipo más”.

Romario remarcó que, más allá de los problemas físicos que atravesó en los últimos años, Neymar sigue siendo un futbolista capaz de marcar diferencias en los partidos decisivos. Para el exdelantero, su talento lo ubica por encima del resto de los atacantes disponibles y lo convierte en una pieza difícil de reemplazar dentro del esquema brasileño.

La intención de Neymar es volver a la selección brasileña.

Neymar siguió el partido desde su casa y compartió historias en Instagram. Foto: EFE

Sus declaraciones llegaron poco después de que Ancelotti aclarara que solo convocará a Neymar “si está al 100% físicamente, no al 80%”. Esa postura del entrenador alimentó las dudas sobre su futuro inmediato en la selección y reactivó la discusión en torno a su rol en el nuevo ciclo.

Un regreso que se hace esperar

Neymar no viste la camiseta de Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de rodilla ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas. Aquella rotura de ligamentos lo marginó de las canchas durante casi un año y frenó su continuidad tanto en clubes como en la selección, en ese entonces dirigida por Fernando Diniz.

Después pasó Dorival Junior, despedido tras la goleada 4-1 sufrida ante la Selección argentina, y luego llegó Ancelotti. El italiano elogió públicamente al delantero, pero dejó claro que no apurará su vuelta si no está en condiciones físicas óptimas, una decisión que mantiene en suspenso su posible regreso al equipo nacional.

Ancelotti Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil, define la lista rumbo al Mundial 2026. EFE

Mientras Neymar intenta recuperar regularidad, Brasil atraviesa un proceso de renovación ofensiva con múltiples opciones. Vinícius Júnior y Raphinha aparecen como piezas consolidadas, mientras que nombres como Matheus Cunha, Estêvão y João Pedro ganan terreno por su presente en Europa.

También figuran Rodrygo, Luiz Henrique, Richarlison y Vítor Roque, además de jóvenes como Igor Thiago y Endrick, que vienen mostrando credenciales en sus ligas. En ese contexto, Ancelotti deberá decidir si hace un lugar para Neymar, hoy con 33 años, en una delantera cada vez más poblada de talento.

Los próximos pasos rumbo a la lista final

En las próximas semanas, Ancelotti anunciará la última convocatoria antes del Mundial, con vistas a los amistosos ante Francia y Croacia en la fecha FIFA de marzo. Esos encuentros pueden resultar determinantes para evaluar el estado físico de Neymar y definir si vuelve a integrar la Canarinha tras más de dos años de ausencia.

Por lo pronto, Romario ya dejó clara su postura: prescindir de Neymar sería un riesgo deportivo para un Brasil que sueña con volver a levantar la Copa del Mundo tras 24 años.