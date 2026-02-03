Pep Guardiola, irónico sobre el dinero gastado por el Manchester City en fichajes: "Estoy triste y molesto"

Pep Guardiola sorprendió a todos con una brutal crítica a los directivos del Manchester City respecto a los mercados de pases de los últimos años. Esto dijo.

Pep no se guardó nada y apuntó contra el City por el dinero gastado en refuerzos.

El Manchester City volvió a dejar puntos en el camino y el empate ante Tottenham, tras ir ganando por dos goles, encendió alarmas. Para colmo, en la antesala de la semifinal de vuelta de la Carabao Cup ante Newcastle, Pep Guardiola pasó por los micrófonos y dejó varias frases que tensaron el clima puertas adentro.

Con su habitual ironía que lo caracteriza, el entrenador español apuntó directamente a la dirigencia del club y dejó un mensaje que sorprendió a propios y extraños. Lejos de celebrar el mercado de pases, expresó su fastidio por el dinero invertido en los últimos años.

La fuerte queja de Pep Guardiola por los últimos mercados del Manchester City “Estoy un poco triste y molesto porque el gasto neto en los últimos cinco años nos pone séptimos en la Premier League. Quisiera estar primero. No lo entiendo, no sé cómo el club no gasta más dinero. Por eso me pongo de mal humor”, apuntó Pep en primera instancia.

Guardiola ya tendría un sucesor en el banco de Manchester City. Foto: EFE El City lleva gastados 100 millones de euros en fichajes, pero Guardiola no está conforme. Foto: EFE En el City, Antoine Semenyo arribó por 72 millones de euros y Marc Guehi se sumó por otros 23, una inversión cercana a los 100 millones que fue destacada en Inglaterra como una de las mejores ventanas invernales. Sin embargo, para el DT eso no alcanza y lo dejó más que claro. “En el pasado éramos los que más gastábamos, gastábamos mucho, pero también así ganamos“, lanzó sin vueltas.

Por esa misma línea, Guardiola agregó: “Ahora tenemos que pelear contra otros seis equipos que gastan mucho, y que también están en la Premier League, en la Champions League y la FA Cup”. Lejos de bajar la espuma a su descargo, el ex Barcelona remarcó: “Eso es una realidad, no una opinión. Puedes dar tu opinión sobre si se jugó bien o mal contra Tottenham, pero eso es una realidad, un hecho. Hay seis equipos que han gastado más dinero neto que nosotros en los últimos cinco años“.