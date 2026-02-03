Bombazo: el exgoleador de Boca que fue ofrecido a River y la postura de Gallardo
En las últimas horas, al Muñeco le acercaron el nombre de un importante delantero que levantó títulos con Boca y fue ofrecido a River. De quién se trata.
"Seguimos en el mercado", lanzó Marcelo Gallardo hace algunos días, en la sala de prensa del Gigante de Arroyito. Y sí, porque River está a la expectativa y evaluando alternativas para ir en busca de un centrodelantero. En ese contexto, en las últimas horas surgió el nombre de un goleador que mantiene un especial vínculo con Boca.
Entre incontables llamados y ofrecimientos, en los pasillos del Monumental hizo eco nada menos que Jonathan Calleri. El delantero de 33 años, con pasado marcado en el Xeneize, actualmente se encuentra jugando en San Pablo de Brasil y tiene contrato allí hasta diciembre de 2026.
Según informó Gustavo Yarroch, periodista que cubre el día a día de River en Radio La Red, el futbolista fue ofrecido al Millonario por medio de un intermediario y su nombre apareció como una posibilidad para reforzar el ataque ante la preocupante falta de gol de Sebastián Driussi, Maximiliano Salas y Facundo Colidio (entre los tres, llevan 44 partidos sin convertir).
¿Jonathan Calleri a River? La postura de Gallardo tras el ofrecimiento
Si bien trascendió que tanto la dirigencia de Núñez como Gallardo lo estarían analizando, lo cierto es que River habría sentado postura rápidamente: no avanzar en la contratación de Calleri. Aunque gusta dentro del cuerpo técnico (el Muñeco lo quiso en anteriores mercados), la idea es buscar opciones más interesantes y la chance de recalar en el Millo, al menos por ahora, no corre.
El presente del delantero n Brasil y sus números en Boca
Vale recordar que el ex Boca se perdió gran parte del 2025 por una dura lesión ligamentaria que lo alejó de las canchas por varios meses. En este arranque de 2026 ya lleva dos goles en seis partidos, divididos entre el torneo Paulista y el Brasileirao. Sumado a eso, su paso por el Xeneize no fue uno más ni mucho menos: jugó entre 2014 y 2015, convirtió 23 goles y levantó dos títulos.