Por qué Franco Armani todavía no vuelve al arco de River y qué pasará con Beltrán

River Plate logró transformar una preocupación inicial en una solución confiable. Santiago Beltrán respondió con solidez en cada presentación y le permitió al cuerpo técnico transitar con calma la ausencia de Franco Armani, quien sigue siendo el arquero titular indiscutido pese a no haber sumado minutos oficiales en este arranque del torneo.

Marcelo Gallardo, en ese contexto, ganó margen para administrar los tiempos de su capitán. No hay urgencias: si no reaparece esta fecha, podría hacerlo en la siguiente. De todos modos, el propio Armani busca acelerar su regreso y viene dando señales positivas en una recuperación que se extendió más de lo esperado tras los primeros estudios médicos.

Este martes, en el regreso del plantel a los entrenamientos luego del día libre, el arquero mostró avances en la evolución de la inflamación en el tendón de Aquiles izquierdo, dolencia que surgió una vez superado el desgarro en el gemelo de esa misma pierna. Por primera vez desde esa molestia, volvió a moverse sobre el campo, aunque todavía con trabajos de baja intensidad.

La idea es que Armani incremente progresivamente las cargas para recibir el alta médica y quedar disponible para Gallardo, algo que difícilmente suceda en los próximos días. En el cuerpo técnico mantienen una mínima expectativa de que pueda sumarse a la práctica del viernes, aunque todo indica que Beltrán volverá a atajar el sábado frente a Tigre en el Monumental.