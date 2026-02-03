El relator le lanzó un fuerte guiño, que se hizo viral, a River mientras gritaba el tanto del exfutbolista del Millonario en la victoria del Matador.

El guiño viral de Mariano Closs a River en su relato del gol del Pity Martínez que liquidó el Tigre-Racing

El debut del Pity Martínez con la camiseta de Tigre fue perfecto. El volante ofensivo de 32 años ingresó en los últimos minutos del segundo tiempo frente a Racing y convirtió el 3-1 final en la victoria del Matador ante el equipo de Gustavo Costas, que le permitió escalar a lo más alto de la zona B junto a River (7 puntos ambos equipos).

Con el partido 2-1 y todo Tigre replegado en su área, el Pity estuvo atento y recuperó una pelota en mitad de cancha, allí comenzó con una corrida excepcional que dejó a Franco Pardo atrás y cuando ingresó al área se la picó a Facundo Cambeses de forma sutil. El delirio en el José Dellagiovanna fue total y hasta el propio futbolista se emocionó.

El golazo hizo recordar a muchos fanáticos del fútbol al tanto de Martínez en la final de la Copa Libertadores 2018 contra Boca en Madrid. Aunque la jugada tuvo apenas un punto de contacto con aquella noche inolvidable —esta vez la definición fue mano a mano ante el arquero y no con el arco desguarnecido del Bernabéu—, el gol volvió a desatar la euforia del público de River por un detalle cargado de simbolismo.

El guiño de Mariano Closs a los hinchas de River en el relato del gol del Pity Martínez El eco del recuerdo se activó por un factor clave: al igual que aquel 12 de septiembre de 2018, el relato estuvo a cargo de Mariano Closs, y la alusión no tardó en aparecer. Tras la resolución elegante del Pity y con la pelota ya descansando en la red, el relator, luego del grito sagrado, deslizó un “hizo el tercero”.