La cargada de Tigre a Boca por "el tercero" del Pity Martínez y una "devolución de gentilezas" a Flavio Azzaro

Tras la victoria por 3-1 frente a Racing, la cuenta oficial de Tigre subió dos posteos burlándose del reconocido periodista y del Xeneize.

La gastada de Tigre a Boca por el gol de Pity Martínez y la respuesta a Flavio Azzaro.

Tigre profundizó la crisis del Racing de Gustavo Costas, que perdió su tercer partido consecutivo en el torneo Apertura, se quedó con tres puntos de oro al vencerlo por 3-1 en el José Dellagiovanna y escaló hasta la primera posición de la zona B junto al River de Gallardo.

Con goles de David Romero, Ignacio Russo y Gonzalo “Pity” Martínez, los dirigidos por Diego Dabove mostraron un gran nivel de fútbol y aplastaron al último semifinalista de la Copa Libertadores y subcampeón del fútbol argentino, quien había llegado al empate gracias al tanto de Gabriel Rojas.

Como suele ser habitual en las redes sociales, ganarle a uno de los denominados “cinco grandes” siempre es especial y así lo festejó Tigre que subió dos tuits a su cuenta de X y se burló de Flavio Azzaro y también de ¡Boca!

La gastada de Tigre a Boca por "el tercero" de Pity Martínez y una "devolución de gentilezas" a Azzaro “¿El tercero? Del Pity Martínez ”, escribieron en la cuenta del Matador haciendo referencia al histórico gol del exfutbolista de River que decretó el 3-1 en la final de la Copa Libertadores 2018 entre el Xeneize y el Millonario y que terminó coronando a los dirigidos por Marcelo Gallardo como campeones de América en el Santiago Bernabéu de España.