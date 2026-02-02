Racing cayó 3-1 ante Tigre y suma tres derrotas consecutivas en el arranque del Apertura

Por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Racing sumó su tercera derrota consecutiva en el arranque del campeonato. Este lunes, cayó 3-1 como visitante frente a Tigre en el Estadio José Dellagiovanna de Victoria.

Los goles para el Matador los convirtieron David Romero, a los 49 minutos de la etapa inicial, Ignacio Russo, a los 39 del complemento, y Gonzalo Martínez, a los 44 del mismo período, mientras que para la Academia marcó Gabriel Rojas, a los 35 del segundo tiempo.

El elenco de Avellaneda comenzó encendido el encuentro con una peligrosa llegada que contó con una buena combinación por derecha que habilitó la proyección del lateral Gastón Martirena, quedó mano a mano y no pudo conectar un centro para Adrián Martínez. Desde allí, fueron los de Victoria quienes dominaron las oportunidades con tres llegadas claras en el área rival, pero no contaron con la eficacia necesaria para romper la defensa del arquero visitante, Facundo Cambeses.

El gol de David Romero para el 1-0 de Tigre

Sin embargo, en el tercer minuto de descuento, después de una asociación con el delantero Ignacio Russo, David Romero aprovechó la defensa abierta de Racing y quedó mano a mano, encarando a al arquero rival y saliendo hacia la derecha, para gambetearlo y definir ante el arco libre.

Ya en el complemento, los dirigidos por Gustavo Costas crecieron en el duelo y comenzaron a pisar con más insistencia el área de Tigre , pero sin éxito debido a las intervenciones del arquero Felipe Zenobio, quien desvió al tiro de esquina los disparos de Maravilla Martínez y Gastón Martirena.

Gabriel Rojas marcó el empate parcial para Racing

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2018482150845128764?s=20&partner=&hide_thread=false SACÓ EL ZURDAZO DE PRIMERA Y VENCIÓ LA RESISTENCIA DE ZENOBIO: Gabriel Rojas estampó el 1-1 de Racing vs. Tigre en el #TorneoApertura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/83RIi4NfIt — SportsCenter (@SC_ESPN) February 3, 2026

De igual manera, la Academia logró poner las tablas en el marcador con un disparo de Gabriel Rojas desde fuera del área, quien capturó un rebote y sacó un zurdazo potente ante la floja respuesta del guardavallas local.

El gol de Nacho Russo para el 2-1 de Tigre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2018483177421947033?s=20&partner=&hide_thread=false BAILE, NACHO, BAILE: pudo haber sido gol de Maravilla Martínez, pero terminó siendo gol de Russo tras una floja respuesta de Cambeses. Ahora Tigre derrota 2-1 a Racing en Victoria.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/bNcD9astrE — SportsCenter (@SC_ESPN) February 3, 2026

No obstante, la alegría duraría poco en el banco visitante ya que solamente cuatro minutos después, Ignacio Russo aprovechó un error de Santiago Sosa en la mitad de la cancha, trasladó la pelota hasta el área rival y definió para poner el 2-1.

El gol del Pity Martínez para el 3-1 de Tigre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2018486143243714621?s=20&partner=&hide_thread=false EL PITY MARTÍNEZ, QUÉ LOCO QUE ESTÁ: VERSIÓN MATADOR DE VICTORIA



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/EK9ByQSjTW — SportsCenter (@SC_ESPN) February 3, 2026

En los minutos finales del cotejo, Gonzalo "Pity" Martínez presionó, recuperó el balón en la mitad de la cancha y remató con categoría para batir a Cambeses y sentenciar el triunfo de Tigre ante un Racing que no levanta cabeza en el certamen.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Tigre - Racing