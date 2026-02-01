Boca venció 2-0 a Newell's con un golazo de Lautaro Blanco y un penal polémico

Por la fecha 3 del Apertura, Boca superó a Newell's en la Bombonera gracias a los tantos de Blanco al minuto 40 y Paredes desde los doce pasos a los 56'.

Lautaro Blanco abrió el marcador al minuto 40 del primer tiempo con una excelsa definición tras una habilitación de Exequiel Zeballos. Luego, en el arranque del complemento, le cobraron al Xeneize un polémico penal por una discutible infracción a Ángel Romero (que hizo su debut) sobre la línea del área. Leandro Paredes fue el encargado de ejecutarlo y selló el resultado final.

El golazo de Lautaro Blanco para el 1-0 de Boca El golazo de Lautaro Blanco para el 1-0 de Boca En el primer tiempo, Boca mostró iniciativa y dominio territorial, manejando la pelota y buscando profundidad por las bandas. La apertura del marcador llegó a los 40 minutos tras una acción individual del Changuito Zeballos, que desbordó por el sector ofensivo y asistió con precisión a Lautaro Blanco, quien apareció sin marca e introdujo la pelota al fondo de la red.

El polémico penal que le cobraron a Boca Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2018105825105961045?s=20&partner=&hide_thread=false ¡DARÍO HERRERA REVISÓ LA INFRACCIÓN SOBRE ÁNGEL ROMERO Y HAY PENAL PARA BOCA EN LA BOMBONERA!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/2in0Y96Jdo — SportsCenter (@SC_ESPN) February 1, 2026 En el segundo tiempo, el local mantuvo el control del juego y logró ampliar la ventaja rápidamente. A los 10 minutos, Leandro Paredes ejecutó un penal con un remate certero para establecer el 2-0. A partir de allí, el elenco de la Ribera administró la diferencia, cerró los espacios y aseguró una victoria sólida frente a la Lepra en el estadio Alberto J. Armando.

El gol de penal de Paredes para el 2-0 de Boca Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2018105974402187387?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡LEANDRO PAREDES ENGAÑÓ A GABY ARIAS Y MARCÓ EL 2-0 DE BOCA ANTE NEWELL'S EN LA BOMBONERA!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/hInuIhoyWg — SportsCenter (@SC_ESPN) February 1, 2026 Con este resultado, Boca se adueñó provisoriamente del cuarto puesto de la Zona A con 6 puntos, quedando bien posicionado en la tabla en este inicio del campeonato. La victoria le permitió sumar confianza y mantenerse en la pelea, mientras que Newell’s no logró sumar fuera de casa y apenas suma 1 unidad en 3 fechas jugadas.