Claudio Úbeda destacó los debuts de Ascacibar y Romero en Boca y marcó su postura sobre traer más refuerzos

Después del partido, Claudio Úbeda analizó rendimientos, habló de competencia interna y dejó una frase que marca el futuro del plantel de Boca.

Claudio Úbeda analizó la victoria de Boca frente a Newell's y destacó sus sensaciones positivas sobre el equipo.

Claudio Úbeda se mostró conforme con los debuts de Santiago Ascacibar y Ángel Romero en la victoria 2-0 de Boca ante Newell's en la Bombonera y dejó definiciones importantes tras el encuentro válido por la tercera fecha del Torneo Apertura.

En conferencia, el DT valoró el rendimiento de ambos refuerzos y destacó el trabajo previo que traían. “Los refuerzos entraron muy bien, Ascacibar jugó todo el partido porque sabíamos que venía con pretemporada hecha y con ritmo, lo hizo muy bien en su posición”, explicó el entrenador sobre el mediocampista, que fue titular desde el arranque.

Sobre el paraguayo, también fue positivo: “Ángel Romero también, venía en una preparación personal y no con equipo y teníamos que tener precaución de medir el tiempo en cancha y todo lo que hizo fue bastante bien, apoyó de frente, asistió, estuvo bien”.

Claudio Úbeda celebró los debuts y descartó más refuerzos en Boca Úbeda valoró a los refuerzos y dejó un mensaje para el Boca que viene Úbeda valoró a los refuerzos y dejó un mensaje para el Boca que viene ESPN Úbeda también habló de la competencia interna y del armado del mediocampo: “Ascacibar no me pone en aprietos, prefiero tener dificultad en elegir que no tenerla, y es una posición que tenemos variedad de jugadores, tendremos muchos partidos seguidos y vamos a necesitar de todos”.

En relación al rol ofensivo de Romero, el DT remarcó su polifuncionalidad: “Es un jugador que juega en todo el frente de ataque, por las bandas, de 9, segunda punta, es bastante versátil, pivotea, aguanta bien de espaldas, nos da variables”.