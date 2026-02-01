Claudio Úbeda destacó los debuts de Ascacibar y Romero en Boca y marcó su postura sobre traer más refuerzos
Después del partido, Claudio Úbeda analizó rendimientos, habló de competencia interna y dejó una frase que marca el futuro del plantel de Boca.
Claudio Úbeda se mostró conforme con los debuts de Santiago Ascacibar y Ángel Romero en la victoria 2-0 de Boca ante Newell's en la Bombonera y dejó definiciones importantes tras el encuentro válido por la tercera fecha del Torneo Apertura.
En conferencia, el DT valoró el rendimiento de ambos refuerzos y destacó el trabajo previo que traían. “Los refuerzos entraron muy bien, Ascacibar jugó todo el partido porque sabíamos que venía con pretemporada hecha y con ritmo, lo hizo muy bien en su posición”, explicó el entrenador sobre el mediocampista, que fue titular desde el arranque.
Sobre el paraguayo, también fue positivo: “Ángel Romero también, venía en una preparación personal y no con equipo y teníamos que tener precaución de medir el tiempo en cancha y todo lo que hizo fue bastante bien, apoyó de frente, asistió, estuvo bien”.
Claudio Úbeda celebró los debuts y descartó más refuerzos en Boca
Úbeda también habló de la competencia interna y del armado del mediocampo: “Ascacibar no me pone en aprietos, prefiero tener dificultad en elegir que no tenerla, y es una posición que tenemos variedad de jugadores, tendremos muchos partidos seguidos y vamos a necesitar de todos”.
En relación al rol ofensivo de Romero, el DT remarcó su polifuncionalidad: “Es un jugador que juega en todo el frente de ataque, por las bandas, de 9, segunda punta, es bastante versátil, pivotea, aguanta bien de espaldas, nos da variables”.
Además, descartó que Boca salga a buscar más refuerzos en ataque o en el medio: “Lo tenemos a Aranda en el banco que juega muy bien en esa posición así que no creo que necesitemos”, dijo al ser consultado por la posibilidad de sumar un 9 o un volante creativo.
Por último, consultado sobre si buscarán otro centrodelantero, se refirió a los lesionados: “Estamos esperando la recuperación de nuestros delanteros para poder tenerlos lo más rápido posible a disposición para que puedan competir”, cerró el entrenador.