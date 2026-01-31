Pierre Gasly, compañero de Colapinto en F1, se convirtió en accionista del equipo Tech3 de MotoGP

Pierre Gasly compró acciones del equipo Tech3 en MotoGP , en un nuevo movimiento dentro del proceso de reestructuración que atraviesa la escudería francesa desde su cambio de propietarios a fines de 2024. El piloto de Alpine en Fórmula 1 se sumó así a un grupo de inversores que apunta a fortalecer el proyecto deportivo y comercial del equipo.

La estructura de MotoGP había pasado recientemente a manos de IKON Capital junto a un consorcio liderado por Günther Steiner, exjefe del equipo Haas en la F1, lo que marcó el cierre de la etapa de Hervé Poncharal al frente de la conducción institucional. Pese a la renovación en la cúpula, Tech3 mantuvo intacta su base operativa en Bormes-les-Mimosas, Francia.

Ahora, la organización anunció la incorporación de nuevos socios estratégicos, entre ellos BoltVentures y Main Street Advisors, firmas con fuerte presencia en el mundo del deporte profesional y el entretenimiento, que acompañarán la expansión del proyecto en los próximos años.

Entre los nuevos accionistas figura Trail Slam, fondo del cual Gasly es cofundador, lo que le permitió convertirse en uno de los primeros pilotos activos de Fórmula 1 en ingresar como socio en una estructura vinculada a MotoGP . De esta manera, se adelantó a otros referentes como Max Verstappen y Lewis Hamilton, quienes habían analizado movimientos similares en los últimos meses.

El francés ya cuenta con experiencia en inversiones deportivas, ya que también posee participaciones en el club de fútbol FC Versailles. Junto a Gasly , se incorporaron ALK Capital, Barry English (Penman Holdings), Tom Stafford, Charles de Carvalho y Richard Cook (Dolphin Capital), aunque no se difundieron los porcentajes de cada accionista.

La visión de Steiner sobre el futuro de Tech3

"Es un período apasionante para incorporarse a MotoGP, y era importante para IKON Capital y para mí reunir a un grupo de inversores que compartan la misma visión a largo plazo para el equipo Tech3", expresó Günther Steiner, quien ocupa el cargo de director general de la estructura francesa. "Se nos une un grupo sólido que comprende el deporte motor, aporta un verdadero valor añadido y comparte nuestros valores fundamentales".

"Igualmente importante, estamos comprometidos a preservar el legado de Tech3 al tiempo que adoptamos un enfoque mesurado y estratégico del crecimiento. Se trata de apoyarse en lo que ya funciona, y tengo muchas ganas de trabajar juntos para dar forma al futuro del equipo", agregó.

Desde Tech3 destacaron que la llegada de estos socios permitirá capitalizar "la rica experiencia y los vínculos empresariales" de los nuevos inversores para impulsar el rendimiento deportivo, profesionalizar su estructura comercial y reforzar el posicionamiento de la marca en MotoGP mediante una mayor conexión con aficionados y patrocinadores.