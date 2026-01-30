Sin Colapinto en pista: el mensaje de Alpine sobre el rendimiento de Gasly en Barcelona

Este viernes se llevaron a cabo las últimas sesiones del shakedown de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito de Barcelona-Cataluña, donde Alpine centró su programa de trabajo en Pierre Gasly y no contó con Franco Colapinto en pista. En ese contexto, la escudería francesa difundió un mensaje positivo sobre el rendimiento del A526 y el desarrollo de su plan técnico de cara al inicio del Mundial 2026.

Durante toda la semana, los equipos participaron de las pruebas comunitarias previas al arranque del campeonato, que comenzará con el Gran Premio de Australia en Albert Park. Alpine llegó al cierre de esta etapa con buenas sensaciones tras las actuaciones previas de Colapinto y con Gasly a cargo de completar el cronograma de ensayos.

A través de sus redes sociales, el equipo publicó imágenes de la sesión matutina del francés junto a un mensaje optimista: “Trabajando muy bien en nuestro plan de carrera esta mañana. Adelante a la tarde”. De esta manera, ya sin el piloto argentino en pista, la estructura de Enstone puso el foco en la consistencia mostrada por Gasly durante la última fecha.

La quinta y última jornada de pruebas en Barcelona tuvo a Gasly como único representante de Alpine , luego de que Franco Colapinto se destacara en la sesión matinal del miércoles . El argentino no volvió a salir a pista en el cierre del shakedown, mientras que el francés completó tanto la tanda vespertina del miércoles como toda la actividad del viernes.

De esta forma, Alpine aprovechó el último día para profundizar en la puesta a punto del A526 y recopilar datos clave de cara a los próximos tests oficiales, en un contexto de adaptación a nuevas regulaciones técnicas.

pierre gasly2 Sin Colapinto en pista, Alpine destacó el rendimiento de Gasly en el cierre de los tests en Barcelona. Instagram @alpinef1team

El balance de Alpine tras el shakedown

En paralelo, el director del equipo Alpine, Steve Nielsen, realizó un balance del trabajo acumulado durante la semana. “Cerramos un shakedown en Silverstone antes de venir aquí (21 de enero) y nos fuimos de allí probablemente con más preguntas que respuestas, pero hemos podido venir a Barcelona y trabajar en eso, particularmente en la recuperación de energía”, señaló.

Luego, agregó: “Es una gran curva de aprendizaje para nosotros y creo que para todos los equipos. Así que nos hemos estado enfocando en eso. Sí, implica la participación del piloto, y realmente solo aprender de estos nuevos autos”.

Nielsen también destacó el desafío que representa el nuevo contexto técnico para Alpine: “Es el primero de los tres tests de este año, así que tenemos una agenda realmente cargada. Para nosotros es un nuevo proveedor de unidad de potencia, empezar a trabajar con Mercedes. Así que todavía hay muchísimo por aprender. Experimentamos velocidades enormes en línea recta que no habíamos visto antes, menos carga aerodinámica en las curvas y esas cosas”.

Finalmente, al referirse a la comparación de tiempos con el resto de la grilla, sostuvo: “Todos estamos sentados mirando los tiempos por vuelta, por supuesto, intentando adivinar qué cargas de combustible lleva cada uno. Solo conoces la tuya. Especulas sobre la de los demás e intentas convencerte de que eres competitivo”.

“Realmente no lo sabemos, ninguno de nosotros, porque no sabemos qué está haciendo toda la competencia. Pero a medida que avancen los tests, especialmente cuando lleguemos al final del primero y del segundo en Bahréin, veremos a la gente hacer tandas largas, que es donde realmente puedes hacer los cálculos precisos. En una sola vuelta no sabes qué está haciendo cada uno”, concluyó.