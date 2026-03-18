Franco Colapinto fue reconocido por la Fórmula 1 como uno de los pilotos más destacados en el GP de China

Tras su sólida actuación en Shanghái, donde finalizó 10° y sumó un punto, Franco Colapinto fue uno de los pilotos destacados según el ranking que armó la F1.

La actuación de Franco Colapinto en el Gran Premio de China dejó una fuerte impresión en la Fórmula 1. El piloto argentino, quien finalizó en el 10° puesto y sumó su primer punto como piloto de Alpine, se destacó por su solidez en defensa y por el rendimiento competitivo que mostró con el A526, lo que le permitió meterse entre los más valorados del fin de semana.

Desde el inicio, el número 43 fue protagonista. Logró avanzar hasta la sexta posición tras superar a los autos de Racing Bulls y sostuvo un ritmo sólido con neumáticos duros frente a rivales que montaban compuestos medios, evidenciando una estrategia firme y una gran adaptación a las condiciones de carrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2033102612703183252&partner=&hide_thread=false VAAAAAAAMOOOOOOSSSSSSS FRANCOOOOO!!!



THAT’S HIS FIRST POINT OF THE SEASON pic.twitter.com/Q3cd5vhxVY — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 15, 2026 Sin embargo, la aparición del Safety Car en la vuelta 10 de las 56 programadas alteró por completo su planificación. Mientras varios pilotos ingresaron a boxes para cambiar neumáticos, el argentino debió permanecer en pista, una decisión que terminaría condicionando su rendimiento en el tramo final.

En la reanudación, Franco Colapinto llegó a colocarse como escolta de Kimi Antonelli, aunque luego perdió terreno frente a los Ferrari y al Mercedes de George Russell. Aun así, ofreció una defensa destacada ante los pilotos de Haas F1 Team e incluso colaboró con su compañero Pierre Gasly en una estrategia de equipo.

Franco Colapinto fue destacado por la Fórmula 1 tras su 10° lugar en China Finalmente, tras su detención en boxes en la vuelta 32, sufrió un toque de Esteban Ocon que dañó su monoplaza, aunque logró completar la carrera en el décimo lugar. Todos estos componentes hicieron que su desempeño fuera reconocido en los Power Rankings de la Fórmula 1 con un puntaje de 8 sobre 10, ubicándose sexto junto a Carlos Sainz, de Williams Racing.