Ilusión argentina en Shanghái: el momento en el que Franco Colapinto llegó a estar segundo

Por unos instantes, Franco Colapinto apareció como escolta en el GP de China y reavivó el sueño de un resultado histórico para el automovilismo nacional.

Franco Colapinto protagonizó uno de los momentos más emocionantes para los fanáticos argentinos durante el Gran Premio de China de la Fórmula 1. En medio de una carrera intensa, el piloto logró ubicarse en el segundo lugar del clasificador, una posición que despertó la ilusión de volver a ver a un argentino peleando en los puestos de privilegio.

La situación se dio en la vuelta 10 de la competencia, cuando la carrera se neutralizó por la salida del auto de seguridad. Gracias a la estrategia de su equipo y a mantenerse en pista mientras otros pilotos ingresaban a boxes, Colapinto escaló posiciones en el clasificador.

El momento en el que Franco Colapinto quedó segundo en Shanghái El momento en el que Franco Colapinto quedó segundo en Shanghái De esa manera, el argentino quedó momentáneamente segundo en la carrera, solo por detrás del joven líder Kimi Antonelli, en una escena que rápidamente generó entusiasmo entre los fanáticos que seguían el Gran Premio.

Franco Colapinto y el recuerdo del "Lole" La posición de Colapinto también reavivó un recuerdo histórico dentro del automovilismo argentino. La última vez que un piloto del país logró subir al podio en la Fórmula 1 fue hace más de cuatro décadas.

Ese momento ocurrió el 23 de enero de 1982, cuando Carlos Reutemann finalizó en la segunda posición en el Gran Premio de Sudáfrica (Kyalami) con el equipo Williams, en lo que sería uno de los últimos grandes resultados de un argentino en la categoría.