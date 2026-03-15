Indignante: Esteban Ocon chocó a Franco Colapinto y pudo haberle arruinado la carrera en China

Franco Colapinto acababa de salir de boxes cuando el francés lo embistió desde atrás, provocando un trompo de ambos. Fue sancionado.

Franco Colapinto vivió un momento de tensión en la segunda mitad del Gran Premio de China de la Fórmula 1, luego de ser impactado desde atrás por Esteban Ocon. El piloto argentino ingresó a boxes en la vuelta 33 y cayó al 13° puesto, por lo que debía volver a pelear posiciones en el tráfico del grupo medio.

Sin embargo, apenas regresó a la pista se produjo la inesperada maniobra que pudo arruinarle la que venía siendo una gran carrera. Ocon chocó a Colapinto en un intento desesperado por superarlo cuando el argentino todavía estaba retomando ritmo tras la parada.

Así fue el choque de Ocon a Franco Colapinto El incidente entre Franco Colapinto y Esteban Ocon en el GP de China @F1 El impacto fue claro y se produjo desde atrás. El francés se desesperó por superar al argentino, quiso pasarlo en una zona sin espacios y ambos terminaron haciendo un trompo, lo que dejó a los dos monoplazas complicados en plena competencia.