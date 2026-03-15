Franco Colapinto y una defensa espectacular ante Esteban Ocon que sorprendió en el GP de China
Franco Colapinto protagonizó una intensa batalla rueda a rueda en Shanghái y logró sostener su posición durante varias vueltas.
Franco Colapinto tuvo una primera parte de carrera impresionante en el Gran Premio de China de la Fórmula 1. Largó 12º, se benefició de las ausencias de Lando Norris y Oscar Piastri y llegó a estar segundo.
La estrategia de Alpine de salir con neumáticos duros permitió que el ingreso del auto de seguridad, en la vuelta 10, le diera la chance al piloto argentino de permanecer en pista, justo detrás de Kimi Antonelli, el joven líder en Shanghái.
Una vez reanudada la competencia, fue lógicamente superado por las Ferrari y luego por George Russell. Sin embargo, Colapinto se destacó por mantener una intensa lucha con Esteban Ocon (Haas).
La impresionante defensa de Franco Colapinto
Ocon intentó superar a Colapinto durante varias vueltas, pero el oriundo de Pilar se mantuvo firme, con un manejo realmente destacable.