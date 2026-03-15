Franco Colapinto y una defensa espectacular ante Esteban Ocon que sorprendió en el GP de China

Franco Colapinto protagonizó una intensa batalla rueda a rueda en Shanghái y logró sostener su posición durante varias vueltas.

Colapinto resistió durante varias vueltas los intentos de sobrepaso de Esteban Ocon.

La estrategia de Alpine de salir con neumáticos duros permitió que el ingreso del auto de seguridad, en la vuelta 10, le diera la chance al piloto argentino de permanecer en pista, justo detrás de Kimi Antonelli, el joven líder en Shanghái.

Una vez reanudada la competencia, fue lógicamente superado por las Ferrari y luego por George Russell. Sin embargo, Colapinto se destacó por mantener una intensa lucha con Esteban Ocon (Haas).