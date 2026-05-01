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Franco Colapinto en Miami.
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En vivo: Colapinto marcó un gran tiempo, terminó 8º y avanzó a SQ3 en Miami

Colapinto terminó, incluso, por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly. El más rápido en la SQ2 fue Leclerc.

MDZ Deportes

La Fórmula 1 disputa este viernes la clasificación sprint del Gran Premio de Miami, que ordena la parrilla de salida para la carrera corta del sábado. La actividad comienza a las 17:30 (hora argentina) con el conocido formato que se divide en tres tramos eliminatorios.

En la primera fase (SQ1), todos los pilotos disponen de 12 minutos para marcar sus tiempos y solo los 16 más rápidos avanzan a la siguiente instancia. Luego se disputa la SQ2, de 10 minutos, en la que los 10 mejores tiempos acceden al tramo final. Finalmente, la SQ3, de 8 minutos, termina de definir las posiciones de largada.

colapinto fp1 miami
Franco Colapinto fue P1 en las únicas prácticas libres en Miami.

Franco Colapinto fue P1 en las únicas prácticas libres en Miami.

Seguí el minuto a minuto de Franco Colapinto en la clasificación sprint

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Ya se disputa la SQ3 en Miami

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¡Colapinto se metió en SQ3!

Franco Colapinto alcanzó la SQ3 en el octavo lugar, después de un excelente tiempo en su primera salida de la segunda sesión. Charles Leclerc cierra primero con un 1:28.333.

Los eliminados en SQ2: Gabriel Bortoleto, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Alexander Albon, Carlos Sainz, Arvid Lindblad.

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Buen ritmo de Franco

Terminada la primera vuelta rápida de la mayoría de la mayoría de los pilotos, Colapinto es octavo y tiene chances de llegar a SQ3.

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17:50 Comienza la SQ2

Dio inicio la segunda ronda de clasificación para la carrera sprint.

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¡Colapinto avanzó a SQ2!

El argentino finalizó 11, mientras que el más rápido fue Norris. Los eliminados en SQ1: Liam Lawson, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Lance Stroll.

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Norris lidera, Colapinto se ilusiona

Lidera Norris seguido por Leclerc, 128.723 y 1:28.733 respectivamente. Colapinto 8º y Gasly 7º.

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Colapinto aún no marca tiempo en la clasificación para la sprint

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Breve bandera amarilla por un inconveniente en el auto de Stroll

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¡Casi chocan Kimi Antonelli y George Russell!

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17:30 Comienza la SQ1 en Miami

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