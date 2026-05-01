En vivo: Colapinto marcó un gran tiempo, terminó 8º y avanzó a SQ3 en Miami

La Fórmula 1 disputa este viernes la clasificación sprint del Gran Premio de Miami, que ordena la parrilla de salida para la carrera corta del sábado. La actividad comienza a las 17:30 (hora argentina) con el conocido formato que se divide en tres tramos eliminatorios.

En la primera fase (SQ1), todos los pilotos disponen de 12 minutos para marcar sus tiempos y solo los 16 más rápidos avanzan a la siguiente instancia. Luego se disputa la SQ2, de 10 minutos, en la que los 10 mejores tiempos acceden al tramo final. Finalmente, la SQ3, de 8 minutos, termina de definir las posiciones de largada.

La actividad se desarrolla en el Autódromo Internacional de Miami, donde el argentino Franco Colapinto inicia la jornada tras haber finalizado en el puesto 11 en la práctica libre. El mejor tiempo fue para Charles Leclerc, seguido por Max Verstappen y Oscar Piastri, que marcaron las referencias iniciales en Miami.