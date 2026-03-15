Durísimo golpe para McLaren en el Gran Premio de China: Norris y Piastri no pudieron largar

Pese al trabajo contrarreloj de los mecánicos, ninguno de los dos pilotos de McLaren pudo tomar la largada.

Los autos de McLaren fueron llevados de urgencia al garaje antes de la carrera, pero el equipo no logró repararlos a tiempo.

El equipo McLaren vivió una situación inesperada en la previa del Gran Premio de China de Fórmula 1. Lando Norris y Oscar Piastri no pudieorn largar después de que el equipo encontrara problemas en sus monoplazas, lo que obligó al equipo a trabajar de urgencia en ambos autos mientras el tiempo corría hacia la largada.

El primero en verse afectado fue Norris. El campeón del mundo se clasificó sexto el sábado, pero no pudo ocupar su lugar en la parrilla durante el procedimiento previo a la carrera antes de que se cerrara la salida del pitlane, lo que encendió las alarmas dentro del equipo británico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2033069618571415884&partner=&hide_thread=false Lando Norris is still in the garage and the pit lane is now closed #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/EVzR3MWK9M — Formula 1 (@F1) March 15, 2026 McLaren desarmó el auto de Norris para buscar la falla Para encontrar el origen del inconveniente, McLaren tuvo que retirar el piso del auto del británico para encontrar la causa del problema, mientras los mecánicos trabajaban intensamente en el garaje con el reloj corriendo hacia la vuelta de formación.

La situación se agravó aún más cuando, a menos de diez minutos del inicio de la carrera, McLaren también tuvo que llevar de regreso al garaje el auto de Piastri con un problema no especificado, lo que dejó a los dos pilotos de la escudería en una situación crítica.

McLaren no logró reparar los autos y ambos quedaron fuera Aunque el plan del equipo era, en caso de solucionar las fallas, poner a cualquiera de los dos pilotos en la carrera para largar desde el pitlane, finalmente los trabajos no alcanzaron y ninguno de los dos autos pudo estar listo a tiempo.