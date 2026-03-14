La estadística que puso a Colapinto en lo más alto de la parrilla y genera esperanzas en Alpine para el GP de China

Junto a su compañero de equipo, Pierre Gasly, Franco Colapinto se ubicó en lo más alto de una tabla de estadísticas que ilusiona al equipo francés.

Alpine se ilusiona con cerrar el fin de semana del Gran Premio de China con sensaciones positivas. Si bien la Sprint dejó a Pierre Gasly y Franco Colapinto fuera de la zona de puntos —11° y 14°, respectivamente—, los datos de telemetría mostraron un rendimiento destacado de los monoplazas del equipo francés.

Mientras Mercedes celebra el 1-2 logrado, con Kimi Antonelli en la pole position, en la clasificación para la carrera principal, en la escucería encuentran motivos para el optimismo en una estadística que dejó la prueba corta. Los A526 fueron los autos más veloces de toda la parrilla en términos de velocidad punta.

Franco Colapinto registró la velocidad máxima en la Sprint de China El gran protagonista en ese apartado fue Franco Colapinto, quien registró la velocidad máxima de la Sprint al alcanzar los 352 km/h en las largas rectas del Circuito Internacional de Shanghái. Muy cerca quedó su compañero Pierre Gasly, segundo con 349 km/h, mientras que el tercer lugar en ese ranking lo ocupó Antonelli, que llegó a los 347 km/h.

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Colapinto - 343 km/h

Gasly - 340 km/h#F1 #ChineseGP [@F1BigData] pic.twitter.com/jvJMoNlxBU — Allpain Fan Club (@allpainfanclub) March 14, 2026 De todos modos, este registro no representa una novedad para Franco Colapinto. El piloto de Alpine ya había evidenciado el potencial del motor en el Gran Premio de Australia, donde también se quedó con la velocidad punta del fin de semana al alcanzar los 344 km/h.