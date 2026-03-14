A pesar de no meterse en la Q3, Colapinto se mostró optimista tras la qualy en el GP de China: "Vamos por buen camino"

Colapinto se quedó a 0.005 milésimas de avanzar a la Q3, pero de todas formas se mostró conforme con su performance en la qualy del Gran Premio de China.

image Franco Colapinto largará 12° en la carrera del GP de China. @AlpineF1Team La parte mala es que se quedó a tan solo ¡0.005 milésimas! de Isack Hadjar, el último piloto que se metió en la Q3. Es por ello que cuando se bajó del auto se lo vio con mucha bronca, pero allí lo detuvo Flavio Briatore, quien lo respaldó y lo felicitó por el trabajo hecho.

El análisis de Franco Colapinto tras la qualy en el GP de China Luego de bajarse de su monoplaza, el pilarense se fue directo hacia el sector de prensa donde dialogó con los medios y brindó declaraciones sobre su gran actuación en el Circuito Internacional de Shanghái: "Mejoramos. Creo que sabemos dónde nos falta y tego dos décimas de tiempo en el auto, lo tenemos claro. Cuando te falta tan poco para pasar y estar un poquito más cerca de los puntos, da bronca. Fue una buena Qualy", lanzó.

El análisis de Franco Colapinto tras la qualy en China @ESPN "Hay que tratar de laburar para mañana y entender qué hay que mejorar. Vamos a estar más competitivos para Japón en cuanto a las partes del auto. Lo importante es que se entendió por qué ayer (viernes) estaba tan lejos y perdido, lejos de Pierre. Me preocupaba mucho. Haber entendido la pérdida de performance me dejó más tranquilo. Hay más por venir entre auto y auto. Es parte de este proceso de autos nuevos", continuó el piloto de Alpine.