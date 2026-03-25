La emoción de Franco Colapinto por disputar el Gran Premio de Japón: "Siempre lo soñé"
A un día del inicio de la actividad en Suzuka, Colapinto subió un posteo a sus redes y se mostró muy contento de correr en el histórico circuito por primera vez.
Luego de una semana de descanso, los motores se vuelven a encender y la Fórmula 1 tendrá su tercera prueba del año. En el histórico circuito de Suzuka, Franco Colapinto y los restantes 21 pilotos de la parrilla afrontarán el Gran Premio de Japón.
La actividad comenzará el jueves a las 23:30 (hora de Argentina) con la FP1 y seguirá con la segunda tanda de entrenamientos libres a las 3:00 del viernes. Luego, ese mismo día a las 23:30 se disputará la última práctica previa a la clasificación del sábado a las 3:00. Finalmente, el domingo a las 2:00 se llevará a cabo la carrera en Suzuka.
A un día de subirse al A526, Franco Colapinto arribó esta mañana al país asiático y apenas pisó las tierras niponas compartió sus expectativas y no pudo ocultar la emoción de correr por primera vez en su carrera en Japón.
La emoción de Franco Colapinto por correr en el GP de Japón
A través de un posteo en sus redes sociales, el oriundo de Pilar expresó toda su felicidad: “¡DALEEEEEEEEEE! ¡Al fin! ¡Holaaa, Suzukaaaaaaa! ¡¡¡Siempre soñé con correr en Japón!!!! De menos a más, vamos por un buen finde”, escribió. Y lo acompañó con seis fotos entre las que se destaca una con su ingeniero de equipo, Stuart Barlow, y otra con el líder del campeonato mundial de pilotos, George Russell.
Colapinto hablará en el media day en representación de Alpine
De cara a lo que será el media day (jueves por la madrugada), Alpine tomó la decisión de que sea Franco Colapinto quien hable en nombre de la escudería francesa. En esta ocasión, el piloto de 22 años compartirá micrófono junto a Charles Leclerc y Lance Stroll.