La emoción de Franco Colapinto por disputar el Gran Premio de Japón: "Siempre lo soñé"

A un día del inicio de la actividad en Suzuka, Colapinto subió un posteo a sus redes y se mostró muy contento de correr en el histórico circuito por primera vez.

Luego de una semana de descanso, los motores se vuelven a encender y la Fórmula 1 tendrá su tercera prueba del año. En el histórico circuito de Suzuka, Franco Colapinto y los restantes 21 pilotos de la parrilla afrontarán el Gran Premio de Japón.

La actividad comenzará el jueves a las 23:30 (hora de Argentina) con la FP1 y seguirá con la segunda tanda de entrenamientos libres a las 3:00 del viernes. Luego, ese mismo día a las 23:30 se disputará la última práctica previa a la clasificación del sábado a las 3:00. Finalmente, el domingo a las 2:00 se llevará a cabo la carrera en Suzuka.

Franco Colapinto Franco Colapinto tendrá una prueba exigente en Japón. @AlpineF1Team A un día de subirse al A526, Franco Colapinto arribó esta mañana al país asiático y apenas pisó las tierras niponas compartió sus expectativas y no pudo ocultar la emoción de correr por primera vez en su carrera en Japón.

La emoción de Franco Colapinto por correr en el GP de Japón A través de un posteo en sus redes sociales, el oriundo de Pilar expresó toda su felicidad: “¡DALEEEEEEEEEE! ¡Al fin! ¡Holaaa, Suzukaaaaaaa! ¡¡¡Siempre soñé con correr en Japón!!!! De menos a más, vamos por un buen finde”, escribió. Y lo acompañó con seis fotos entre las que se destaca una con su ingeniero de equipo, Stuart Barlow, y otra con el líder del campeonato mundial de pilotos, George Russell.