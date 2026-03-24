Agenda completa del Gran Premio de Japón: horarios para ver a Franco Colapinto en Suzuka

El argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Japón , correspondiente a la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1 . La actividad se desarrollará en el histórico Circuito de Suzuka, uno de los trazados más técnicos del calendario.

Este Gran Premio se lleva a cabo de manera ininterrumpida desde el 2009 en Suzuka, circuito que cuenta con 18 curvas y una extensión de 5,807 kilómetros. Su diseño en forma de “8” y sus sectores rápidos lo convierten en un desafío tanto para pilotos como para ingenieros.

La actividad para Colapinto comenzará el jueves a última hora , ya que la práctica libre 1 dará inicio a las 23:30 (hora de Argentina) y se extenderá hasta las 00:30 del viernes, mientras que a las 3 de la madrugada, comenzará la práctica libre 2.

El viernes a las 23:30 iniciará la última sesión de entrenamientos, mientras que a las 3 de la madrugada del sábado será la clasificación.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Japón será el domingo 29 a las 2 de la madrugada, cuando Colapinto intentará repetir lo hecho en el GP de China, donde consiguió sumar puntos por primera vez en más de un año al finalizar 10°.

Cronograma completo del Gran Premio de Japón

Jueves 26/3

Práctica libre 1 a las 23:30

Viernes 27/3

Práctica libre 2 a las 3

Práctica libre 3 a las 23:30

Sábado 28/3

Clasificación a las 3

Domingo 29/3

Carrera a las 2

Las claves del fin de semana en Suzuka

Si todo transcurre tal como el año pasado, donde fue prácticamente imposible realizar adelantamientos en Suzuka, la clasificación podría ser clave en este Gran Premio de Japón. Sin embargo, esta temporada la nueva reglamentación abre la puerta a posibles sorpresas.

En cuanto a la pelea por el campeonato, el líder tras dos fechas es George Russell (Mercedes), aunque el último triunfo quedó en manos de su compañero, el joven italiano Kimi Antonelli, que con solo 19 años quiere consolidarse como candidato.

Antonelli Antonelli se quedó con el triunfo en el GP de China. @F1

Un escalón por detrás, pero muy cerca en rendimiento, aparecen los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, en una lucha que promete mantenerse ajustada también en tierras japonesas.