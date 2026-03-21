Entre gigantes: Franco Colapinto forma parte de un grupo destacado con los pilotos de Mercedes y Ferrari

Tras su gran actuación en el GP de China, Franco Colapinto se metió en un selecto grupo que solo comparte junto a Russell, Antonelli, Hamilton y Leclerc.

Franco Colapinto se metió en un selecto grupo junto a los pilotos de Mercedes y Ferrari.

No hay dudas en el paddock de la Fórmula 1: Mercedes se perfila como el auto a batir en esta nueva era reglamentaria, con Ferrari como el principal rival capaz de discutirles el dominio, al menos en determinados pasajes de las carreras. Ese rendimiento les permitió a George Russell, Kimi Antonelli, Lewis Hamilton y Charles Leclerc monopolizar los podios en lo que va de la temporada 2026, tanto en las pruebas principales como en las sprint.

Sin embargo, en medio de ese dominio marcado, Franco Colapinto logró meterse en una estadística particular que refleja su crecimiento competitivo. El piloto argentino aparece entre los pocos que consiguieron rodar en posiciones de podio durante una carrera en condiciones normales, es decir, sin la intervención del auto de seguridad, un dato que resalta su capacidad para sostener ritmo frente a los equipos más fuertes pese a no haber concretado aún un resultado final entre los tres primeros.

Franco Colapinto 16x9 Colapinto en un grupo selecto tras su gran actuación en China. @AlpineF1Team El selecto grupo que Colapinto comparte con los pilotos de Mercedes y Ferrari en la F1 Solo cinco pilotos han logrado completar al menos una vuelta en posiciones de podio en esta temporada de la Fórmula 1 sin la presencia del auto de seguridad: George Russell, Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Franco Colapinto.

En ese contexto, el paso del argentino por el podio virtual se dio durante el Gran Premio de China, donde una intervención del auto de seguridad terminó jugando un papel clave en su estrategia. Gracias a esa situación, Colapinto llegó a ubicarse en la segunda posición y, tras el relanzamiento, logró completar una vuelta en ese lugar y otra más en el tercer puesto antes de ceder terreno frente a Hamilton, Leclerc y Russell, para finalmente cruzar la meta en la décima colocación.

El momento en el que Franco Colapinto quedó segundo en Shanghái El momento en el que Franco Colapinto quedó segundo en Shanghái El momento en el que Franco Colapinto quedó segundo en Shanghái Por su parte, Esteban Ocon también había quedado tercero en ese mismo reinicio en China, pero no alcanzó a completar un giro en esa posición sin auto de seguridad, ya que fue superado por Hamilton antes de cerrar la vuelta, lo que lo dejó fuera de esta estadística.