La tajante advertencia del jefe de Haas a Esteban Ocon tras el choque con Colapinto en el GP de China

Guenther Steiner le dejó una fuerte mensaje a Esteban Ocon tras el insólito incidente con el argentino en el Circuito Internacional de Shanghái.

Esteban Ocon no tuvo un buen comienzo de temporada. El piloto de Haas F1 Team concluyó el GP de Australia en el 11° lugar, fue décimo en la Sprint del GP de China y en la carrera terminó 14° tras protagonizar un escandaloso choque con Franco Colapinto.

En la vuelta 33, el piloto de Alpine salió de los boxes y tomó la delantera contra el francés. Sin embargo, con la intención de superarlo, Ocon tocó deliberadamente el auto número 43 y ambos protagonizaron un trompo. De todas maneras, el argentino continuó sin problemas su trayectoria y finalizó en el 10° puesto. Por su parte, el ex piloto de Sahara Force India se disculpó con él post carrera, pero la FIA no le tuvo perdón y recibió una penalización de 10 segundos.

Video: el choque de Esteban Ocon a Colapinto en el GP de China El incidente entre Franco Colapinto y Esteban Ocon en el GP de China @F1 Además, para empeorar su situación, Esteban Ocon pasó a ser el segundo piloto de la escudería estadounidense, ya que su compañero de equipo, Oliver Bearman, lo superó contundentemente con los resultados que obtuvo hasta el momento: se encuentra 5° en el campeonato mundial de pilotos con 17 unidades producto de un séptimo lugar en Melbourne, un octavo puesto en la Sprint de Shanghái y una quinta posición en la carrera del domingo.

La advertencia de Haas a Esteban Ocon A partir de esta situación, el piloto francés quedó en la cuerda floja y así se lo hizo saber Guenther Steiner, jefe de equipo de Haas F1 Team. En diálogo con "Gas or Brake" del podcast The Red Flags, el gerente ítalo-estadounidense le dejó una picante advertencia al piloto que ganó el GP de Hungría 2021.