El contundente informe de la FIA por el incidente entre Franco Colapinto y Esteban Ocon

El Gran Premio de China de Fórmula 1 dejó una de las maniobras más polémicas de la carrera con el contacto entre Franco Colapinto y Esteban Ocon en el Circuito Internacional de Shanghái. El choque se produjo pocos instantes después de que el piloto argentino regresara a pista tras su parada en boxes.

Hasta ese momento, ambos habían protagonizado una intensa lucha en el pelotón medio. Colapinto se mantenía por delante del francés después de varias vueltas de defensa, en una carrera en la que los dos habían elegido comenzar con neumáticos duros, una estrategia diferente a la mayoría de la parrilla.

La secuencia decisiva ocurrió luego de las paradas en boxes . Ocon había ingresado en la vuelta 30 de las 56 programadas, mientras que Colapinto lo hizo tres giros más tarde. Cuando el argentino salió nuevamente a pista, el piloto de Haas —con sus neumáticos ya en temperatura— intentó superarlo en la primera curva, una maniobra que terminó en contacto y provocó el trompo de ambos autos.

Tras el incidente, los comisarios deportivos revisaron rápidamente la acción y sancionaron a Ocon con diez segundos. Más tarde, la FIA publicó el informe oficial detallando cómo se desarrolló la maniobra.

“El auto 43 ( Franco Colapinto ) salió del pitlane en la vuelta 33 por delante del auto 31 ( Esteban Ocon ). Ocon se estaba acercando al auto 43 a través de la larga curva 1. Colapinto tomó la habitual línea de carrera con entrada abierta hacia la curva 2 y Ocon intentó adelantar por el interior, produciéndose una colisión”, explicaron los comisarios.

El documento también aclara por qué el francés fue considerado responsable. “Aplicando las Directrices de Estándares de Conducción, Ocon no tenía derecho a espacio de carrera por el interior en la curva 2 porque el eje delantero de su auto no estaba por delante del espejo del auto de Colapinto antes ni en el vértice. Por lo tanto, los comisarios determinaron que Ocon fue completamente responsable de la colisión y aplicaron la penalización habitual”.

El argentino sumó un punto pese al choque

A pesar de las consecuencias del contacto, Colapinto consiguió continuar en carrera y terminar dentro de la zona de puntos. El argentino cruzó la meta en la décima posición, sumando una unidad importante para Alpine.

punto colapinto Franco Colapinto y una gran actuación en Shanghái. X @AlpineF1Team

Después de la carrera, el propio piloto explicó que el impacto provocó daños en su monoplaza, lo que afectó el rendimiento en las últimas vueltas. “Me golpeó en la parte trasera derecha, tuve un agujero muy grande en el piso que no fue bueno para el rendimiento ni para el balance”, comentó.

Colapinto también contó que el piloto francés se acercó para hablar tras la competencia. “Me pidió disculpas y está todo bien. Tuvimos una buena pelea entre nosotros durante la carrera, muy cerca, y al final no terminó bien, pero se disculpó. Está todo bien”, concluyó.