La bronca de Colapinto pese a haber sumado su primer punto con Alpine en China: "Me quedé bastante caliente"
Franco Colapinto completó una carrera histórica en Shanghái, pero en vez de mostrarse feliz por sumar su primer punto, se lo vio molesto. ¿Cuál fue el motivo?
Franco Colapinto hizo historia en Shanghái. El piloto argentino sumó su primer punto como piloto de Alpine al finalizar el GP de China en el 10° lugar tras una carrera monumental que quedó marcada por sus adelantamientos y su defensa férrea.
Al principio parecía que el número 43 iba a sumar varios puntos, ya que tras la largada había quedado en el sexto puesto, pero tras ingresar a boxes y recibir un choque por parte de Esteban Ocon, la carera se complicó para el pilarense.
Sin embargo, Franco mostró sus dotes de piloto profesional y tras el abandono de Max Verstappen a falta de 10 vueltas, logró escalar hasta el último lugar que entrega puntos, aunque también se quedó a segundos de pasar a Carlos Sainz, quien terminó 9° con su Williams.
Esto fue lo que le generó mucha bronca a Franco Colapinto en la rueda de prensa tras la carrera en Shanghái pese a haber sumado un punto valioso para él y Alpine: "Con Carlos me quedé caliente, unas ganas de pasarlo y tirarme en cualquier lado y hacer un desastre, por suerte no hice cagada", lanzó el argentino a modo de broma.
En cuanto al análisis de su carrera, el pilarense soltó: "Obviamente que fue bueno haber sumado puntos. Triste por haber tenido suerte por lo de Max (NdR: el abandono de Verstappen), sino no habría sumado. Tuve muchísimo graining, muchísimo daño, la parte trasera derecha tenía un agujero gigante. Estoy con bronca, no por el toque con Esteban, que me pidió perdón. Salí con una estrategia distinta y tuve una largada muy buena y el safety car no tiene sentido con un auto parado. Mala suerte, cada vez que estoy para hacer algo bueno, hay algo que me frena. Hago todo para que después se vaya todo".
"Hay que seguir trabajando y encontrar performance, con la goma media tenía muchísimo graining adelante. Es lo que hay. Vamos con todo a Japón, a conocer una pista nueva, ojalá con un auto en mejores condiciones y estar más cerca de Pierre", concluyó.