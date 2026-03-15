¡Lo que costó, nene! Casi un año y medio después, Franco Colapinto volvió a sumar en la Fórmula 1

Franco Colapinto volvió a sumar en la Fórmula 1 . Después de un año de grandes dificultades, con un auto que terminó último en el campeonato de constructores, el argentino volvió a demostrar todo su potencial en –probablemente- su mejor carrera desde que es piloto de Alpine .

Colapinto largó 12º en el Gran Premio de China , una posición que rápidamente mejoró tras los abandonos precoces de Lando Norris y Oscar Piastri (que largaban en tercera fila).

Como ya es costumbre, tras una gran largada consiguió seguir escalando posiciones hasta ubicarse sexto . La estrategia de salir con neumáticos duros le permitió, por unos instantes (en los que los demás aprovechaban el ingreso del auto de seguridad para detenerse en boxes) ubicarse segundo.

Por supuesto que la realidad golpeó rápido y tanto los Ferrari como el otro Mercedes (el de Russell, porque el de Antonelli marcó el ritmo toda la carrera) lo superaron sin complicaciones.

La lucha –en principio leal- fue con Esteban Ocon (Haas) y Colapinto no decepcionó en ningún momento, con maniobras defensivas dignas de destacar . Lo que vino después, el choque innecesario del francés, fue solo un susto.

La pelea de Colapinto y Ocon en el GP de China La pelea de Colapinto y Ocon en el GP de China

Todo volvía a empezar para Franco Colapinto, que otra vez estaba 12º. Sin embargo la constancia y la fortuna le permitieron entrar en zona de puntos otra vez. Finalmente, y pese a la lucha con Sainz, fue uno. Pero vale y mucho.

El primero con Alpine

No se trata de la primera vez que Franco suma en la Máxima, pero sí es su estreno como piloto de Alpine. Con Williams le llevó mucho menos tiempo: fue durante su segunda presentación cuando logró obtener cuatro unidades tras terminar octavo en el GP de Azerbaiyán.

colapinto williams baku En 2024, Colapinto consiguió su mejor resultado en Fórmula 1 con Williams. www.francolapinto.com

También sumó en Estados Unidos, el 20 de octubre de 2004, y aquella fue la última vez de Colapinto en zona puntuable. Hasta hoy.

La otra buena noticia es que Pierre Gasly terminó P6 en China y volvió a sumar (había sido 10º en Australia), por lo que el proyecto de Alpine del que se habló durante tanto tiempo comienza a dar sus frutos.